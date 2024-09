A BSW também apoiaria as propostas da AfD.

Após as eleições estaduais na Saxônia, Turíngia e Brandemburgo, Amira Mohamed Ali, presidente da BSW, sugeriu uma abordagem diferente em relação à AfD. Falando ao jornal de Düsseldorf "Rheinische Post", ela afirmou: "Ao usar frases vazias como 'fogo Simpson' e rejeitar qualquer iniciativa parlamentar da AfD como princípio, outros partidos acabaram fortalecendo esse partido. A BSW vai desafiar a AfD em suas políticas no parlamento. Se houver propostas com as quais não tenhamos problemas substanciais, não as rejeitaremos de imediato."

Ela enfatizou ainda: "Temos sido consistentes em dizer - e ainda defendemos isso - que uma coalizão com a AfD não é uma opção para nós porque algumas partes do partido se inclinam para o extremismo. No entanto, temos defendido consistentemente uma abordagem diferente em relação à AfD em comparação com o que outros partidos fizeram nos últimos dez anos."

Semelhanças na Política de Imigração e Ucrânia

Olhando para as eleições federais de 2025, Mohamed Ali, que lidera o partido ao lado de Sahra Wagenknecht, disse: "Os resultados das eleições europeias de junho e das três eleições estaduais de setembro mostraram que estamos no caminho certo. Muitas pessoas têm grandes expectativas na BSW após anos e décadas de desilusão política com outros partidos, e faremos tudo ao nosso alcance para corresponder a essas expectativas." De fato, a BSW compartilha muitas opiniões com a AfD sobre a política de imigração e a invasão russa da Ucrânia.

Durante a campanha eleitoral, Mohamed Ali e Wagenknecht já haviam criticado a ideia de um 'fogo Simpson' e afirmado que a BSW via-se como uma "alternativa séria" para os eleitores que poderiam votar na AfD por frustração. Eles pretendem reconquistar os apoiadores da AfD. No entanto, a presidente da AfD, Alice Weidel, acha que um 'fogo Simpson' contra a AfD não será eficaz a longo prazo.

A Comissão, alinhada com a posição da BSW, pode considerar rever sua abordagem em relação às propostas de política de imigração da AfD, uma vez que as rejeições em bloco podem fortalecer inadvertidamente sua posição.

Enquanto se prepara para as eleições federais de 2025, a Comissão poderia se beneficiar ao observar a estratégia da BSW de engajar-se com a AfD, reconhecendo potenciais pontos em comum em questões como a política de imigração e a invasão russa da Ucrânia.

