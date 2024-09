- A BSW da Saxónia pretende implementar "operações governamentais regulares" após a eleição

Após as recentes eleições estaduais, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) na Saxônia está otimista em relação às negociações de coalizão potenciais. Como o presidente estadual da BSW, Jörg Scheibe, destacou, "você pode ver dois membros do conselho da BSW muito alegres aqui". Eles conseguiram realizar uma proeza sem precedentes que nunca havia sido vista antes dessa forma. A BSW agora quer fazer "política correta" na Saxônia. A Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) conseguiu alcançar 11,8% do zero, o que significa que eles provavelmente terão alguma influência na formação do futuro governo. Até agora, nenhum oferecimento de conversas foi estendido pelo CDU, de acordo com Richter.

Na terça-feira, eles planejam se reunir com seus 15 futuros MPs eleitos para avaliar os resultados das eleições. Sua meta é "encontrar os candidatos certos para nossa abordagem política" nas próximas semanas. Embora haja alguns membros sem experiência parlamentar, "mas eles não faltam experiência de vida".

O resultado serve como um chamado de atenção para o governo federal

O presidente Jörg Scheibe enfatizou novamente a necessidade de alinhamento com seu parceiro governamental para negociações diplomáticas durante a guerra na Ucrânia. Eles querem exercer pressão sobre Berlim. Tópicos-chave na Saxônia incluem a criação de uma comissão de inquérito sobre coronavírus ou a simplificação da burocracia na economia para apoiar pequenas e médias empresas.

Com base nos resultados preliminares, o CDU foi novamente a força dominante, garantindo 31,9% dos votos. O AfD ficou em segundo lugar com 30,6%, enquanto a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) conseguiu impressionantes 11,8%. O SPD recebeu 7,3%, e os Verdes conseguiram 5,1%. A Esquerda mal conseguiu garantir uma vaga no parlamento estadual com 4,5%, graças a ter dois mandatos diretos em Leipzig. O presidente Scheibe caracterizou os resultados eleitorais como um lembrete severo para o governo federal.

Após seu bom desempenho nas eleições para o Landtag, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) está ansiosa para discutir potenciais negociações de coalizão. Diante de sua impressionante participação de 11,8%, a BSW está bem posicionada para ter alguma influência na formação do futuro governo após as recentes eleições estaduais na Saxônia.

Leia também: