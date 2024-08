- A Brooke Shields está a tomar medidas para garantir o futuro das filhas.

Atriz famosa Brooke Shields confessa que está atualmente lutando com a vida de ninho vazio, já que suas filhas foram para a faculdade. "Estou apavorada", admitiu a atriz de 59 anos à revista americana "People", com sua filha mais nova seguindo os passos da irmã mais velha. "De repente, eles não são mais seus", continuou Shields. "Quando você entende que eles são indivíduos autossuficientes, você os conhece novamente". A atriz, conhecida por "A Lagoa Azul", tem duas filhas, de 18 e 21 anos, com seu marido Chris Henchy.

Na segunda-feira, ela revelou seus sentimentos em um vídeo emocionante no Instagram, expressando "Ambas as minhas meninas deixaram o ninho". Com lágrimas nos olhos, Shields admitiu "Não é fácil para as mães". Em maio, ela havia compartilhado suas dificuldades em aceitar uma vida sem filhos.

A Grier de 18 anos, que havia partido, tinha uma preocupação brincalhona sobre sua mãe na entrevista da "People". A Rowan de 21 anos, que havia experimentado o turbilhão de Shields quando ela saiu no ano anterior, sugeriu mantê-la ocupada com o trabalho para distraí-la. De brincadeira, ela sugeriu usar esse tempo sozinha para "reacender a paixão".

As crianças muitas vezes trazem alegria e alegria, mas, como Brooke Shields experimenta, também podem deixar um vazio no coração de uma mãe quando vão embora para a faculdade. Mesmo sua filha mais nova, agora compartilhando a vida universitária com a irmã mais velha, reconhece a mudança em seu relacionamento, à medida que eles se tornam indivíduos autossuficientes.

