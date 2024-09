- A BR Volley pretende salvaguardar todos os seus campeonatos na próxima temporada.

Berlin Smashers, a dinastia de vôlei alemã detentora do título, planeja manter sua supremacia na cena local de vôlei para a temporada que vem. Como declarado pelo gerente geral, Kaweh Niroomand, no evento de lançamento da equipe, "Nosso objetivo é defender todos os troféus que conquistamos no ano passado". No ano passado, os Smashers de Berlim conquistaram seu 14º título nacional, além de vencer a DVV Cup e a Copa da Liga.

No entanto, a equipe enfrenta a saída de oito jogadores-chave. Essas vagas foram preenchidas por oito novatos, incluindo o alemão olímpico Moritz Reichert, que substituirá o francês Timothee Carle que se despediu. Niroomand admitiu: "Isso é um grande desafio para nós, especialmente para nossa comissão técnica". Ele está otimista: "nos posicionamos adequadamente".

O capitão dos Smashers continua sendo Ruben Schott, com Nehemiah Mote e o novato Matthew Knigge oferecendo apoio. Seu primeiro jogo da Bundesliga na nova temporada será contra os Grizzlys Giesen em casa no dia 21 de setembro. No início da próxima semana, a equipe participará de um torneio de três dias da Bundesliga para a Copa da Liga, servindo como seu primeiro teste.

