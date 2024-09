A Bosch diminui as expectativas de custos mais acessíveis das bombas de calor

O CEO da Bosch, Stefan Hartung, não espera grandes reduções de preço para bombas de calor. Apesar da queda na demanda por esses dispositivos, ele alertou: "Não devemos esperar que elas fiquem mais baratas tão cedo", disse ao grupo de mídia Funke. Materiais de alta qualidade, como cobre, cujo preço é ditado pelo mercado global, são essenciais para as bombas de calor. Além disso, a produção está em baixa. Hartung prevê: "As bombas de calor provavelmente nunca serão mais baratas do que uma caldeira a gás básica".

A Bosch planeja injetar mais de um bilhão de euros no desenvolvimento e produção de bombas de calor até 2030. No entanto, de acordo com a Associação Alemã da Indústria de Calefação, foram vendidas apenas 90.000 bombas de calor no primeiro semestre de 2024, menos da metade em comparação com as vendas do ano anterior. A Alemanha pretendia instalar 500.000 bombas de calor anualmente a partir de 2024.

Hartung descreveu a situação atual como um "período difícil", com a nova Lei de Energia Edificial causando confusão entre os clientes. "As pessoas estão segurando e observando", ele observou. "Mas sou otimista: essa decisão de compra será apenas adiada por um tempo". As bombas de calor são uma excelente solução para a transição para um sistema de aquecimento mais ecológico, substituindo caldeiras a óleo e a gás por opções menos prejudiciais.

O Ministério Federal da Economia garantiu em agosto que não haveria cortes orçamentários na financiamento do setor de construção, como a instalação de bombas de calor, no próximo ano. O financiamento permanecerá inalterado.

O período difícil atual nas vendas de bombas de calor está fazendo com que a Bosch invista mais de um bilhão de euros no desenvolvimento e produção até 2030, com o objetivo de tornar as bombas de calor mais acessíveis. No entanto, o CEO da Bosch, Hartung, prevê que "as bombas de calor provavelmente nunca serão mais baratas do que uma caldeira a gás básica" devido a fatores como custos de materiais e queda na produção.

Leia também: