A bola do 62º home run de Aaron Judge está avaliada em cerca de 1 a 2 milhões de dólares, dizem os especialistas

O rebatedor do New York Yankees superou o recorde de Roger Maris em uma única temporada da Liga Americana com seu 62º home run na terça-feira, e Cory Youmans - sentado no lado esquerdo do campo com um assento na primeira fila - foi o torcedor sortudo que pegou a lembrança histórica no Globe Life Field.

Morador de Dallas e torcedor do Texas Rangers, Youmans disse que ainda não sabe se vai ficar com a bola e, depois de pegá-la - um evento que provocou comemorações eufóricas - ele foi escoltado pela segurança para fora da seção de assentos.

Se Youmans vender a bola, ele poderá receber um belo pagamento.

"Na última semana, os nossos colegas da casa de leilões Memory Lane garantiram que pagariam 2 milhões de dólares à pessoa que apanhasse a bola", disse Bobby Livingston, Vice-Presidente Executivo da RR Auction, à CNN.

"Com toda a publicidade e entusiasmo, mais o facto de se tratar de Aaron Judge dos Yankees, não me surpreenderia se outra casa de leilões ou grupo de investimento desportivo comprasse a bola por 5 milhões de dólares no atual ambiente do mercado de recordações desportivas.

"Supondo que Judge não jogue esta noite [contra os Rangers], esta bola viverá para sempre na história dos Yankees de Nova Iorque."

No entanto, Ken Goldin, fundador da Goldin Auctions, considera o preço de 2 milhões de dólares um "exagero drástico" e "mais um golpe publicitário", avaliando a bola em 1,25 milhões de dólares.

"É um feito histórico que é impulsionado pelo facto de ele ser um jogador adorado e jogar nos New York Yankees", disse Goldin à CNN, acrescentando que 1,25 milhões de dólares fariam desta a segunda bola de basebol mais cara alguma vez vendida.

Em 1999, a bola de basebol do 70º home run de Mark McGwire foi vendida em leilão por 3 milhões de dólares, incluindo comissões, o que, na altura, a tornou a bola mais cara de sempre por um artefacto desportivo.

David Hunt, presidente da Hunt Auctions, concorda que as avaliações mais elevadas são utilizadas como uma ferramenta para gerar "cobertura da marca e dos meios de comunicação social" para as casas de leilões e que a 62ª bola de home run de Judge é "mais um item de 500 000 a 1 milhão de dólares do ponto de vista estimado".

"Mas, para ser claro", disse Hunt à CNN, "eu certamente poderia ver um caminho em que traria um milhão ou talvez até dois se os licitantes adequados se envolvessem. Não é impossível".

Numa declaração enviada à CNN, a casa de leilões Lelands chamou à bola do 62º home run de Judge "a mais valiosa batida de basebol dos últimos anos ... estimada em mais de sete dígitos".

"É simplesmente incrível que uma bola de basebol de 20 dólares se possa transformar numa bola de sete dígitos com um estalar do taco", acrescentou o comunicado.

Veremos o que acontece

Quando Judge empatou o recorde de Maris com o seu 61º home run na semana passada, nenhum fã conseguiu apanhar a bola, que caiu no bullpen e acabou por ser entregue a Judge, que a deu à sua mãe.

Michael Kessler, o fã de 20 anos que apanhou o 60º home run de Judge, trocou a bola por um encontro na sede do clube com o slugger dos Yankees, quatro bolas de basebol autografadas e um taco autografado, segundo o MLB.com.

"Não sei onde ela está", disse Judge aos repórteres quando perguntado sobre o destino de sua 62ª bola de home run.

"Vamos ver o que acontece com ela. Seria ótimo recuperá-la, mas é uma recordação para um adepto. Eles fizeram uma grande captura e têm todo o direito a ela."

Desde que quebrou o recorde de 61 anos de Maris com seu drive de 391 pés na primeira entrada do jogo de terça-feira contra o Rangers, Judge recebeu elogios generalizados - inclusive do presidente Joe Biden.

"Parabéns @TheJudge44 pelo home run 62. História feita, mais história para fazer", escreveu Biden no Twitter.

Barry Bonds detém o recorde de 73 home runs numa só época na liga principal, mas muitos puseram em dúvida esse marco, uma vez que ele - juntamente com outros jogadores dessa época - esteve envolvido em escândalos de drogas para melhorar o desempenho e alegadamente usou esteróides. Bonds negou essas alegações.

'Peça especial e histórica'

Embora ainda não se saiba se Judge vai jogar na quarta-feira, no último jogo da época regular, ele tem uma hipótese remota de ganhar a tríplice coroa da Liga Americana, pois lidera o circuito em média de rebatidas, corridas impulsionadas e home runs.

Ele é o primeiro em home runs e RBIs, mas fica atrás da estrela do Minnesota Twins, Luis Arráez, em média de rebatidas.

Se Judge jogar na quarta-feira e fizer outro home run, isso provavelmente alterará o valor da bola de terça-feira à noite.

"Não é a última bola de home run dele, não é a que estabeleceu um novo recorde e, portanto, não é tão viável", explicou Hunt.

Mas há também um cenário em que a captura de Youmans só aumenta de valor.

"Se passarmos mais 15, 20, 30 anos e ninguém bater o recorde, esta pode acabar por ser uma peça histórica muito, muito especial, o que apontaria para um valor mais elevado", disse Hunt.

Steve Almasy e Wayne Sterling, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com