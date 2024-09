A Boeing opta por reduzir a remuneração dos executivos, impõe demissões a funcionários não sindicalizados durante a disputa laboral

Trabalhadores temporariamente dispensados mantêm seus benefícios e terão uma semana de descanso a cada quatro em relação à greve, como consta no aviso. No entanto, o aviso também menciona que essas licenças afetarão um número significativo de executivos, gerentes e funcionários com sede nos Estados Unidos.

De forma positiva, as licenças não prejudicarão a produção de aviões 787 Dreamliner na fábrica não sindicalizada na Carolina do Sul, que continua operando. Ortberg explicou no aviso que todas as tarefas essenciais à segurança, qualidade, suporte ao cliente e programas de certificação importantes terão prioridade e continuarão.

Ortberg, que assumiu o cargo de CEO em 8 de agosto, afirmou no aviso que ele e a equipe de gestão sênior também terão uma redução proporcional de salário durante o período da greve.

"Continuamos comprometidos em reconstruir nossa relação com nossos funcionários sindicalizados e retomar as negociações com o sindicato para alcançar um acordo mutuamente vantajoso tão logo seja possível", escreveu ele.

A greve começou cedo numa sexta-feira de manhã. A maioria da produção de aeronaves comerciais da empresa parou. Representantes da empresa, do sindicato e de mediadores federais se reuniram para conversas na terça-feira. Antes da greve, a empresa já havia implementado outras medidas de economia, como uma proibição de contratações, redução de despesas com viagens e diminuição de compras de fornecedores.

" Embora seja uma decisão desafiadora que afeta todos, é um passo necessário para proteger nosso futuro de longo prazo e nos ajudar a navegar por este período desafiador", escreveu Ortberg. "Continuaremos a fornecer atualizações regulares à medida que esta situação evolui e faremos o nosso melhor para minimizar esse impacto."

