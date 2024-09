A Boeing impõe um congelamento de contratações e limita as vantagens de viagem de luxo dos executivos em meio a uma paralisação prolongada.

A alta cúpula da Boeing, liderada pelo diretor financeiro Brian West, anunciou uma paralisação de contratações e suspensão de viagens não essenciais na segunda-feira. Eles estão até considerando demissões temporárias para funcionários, gerentes e executivos de alto escalão.

A empresa está freando as viagens de primeira classe e executiva, até mesmo para executivos da Boeing – embora não tenha sido mencionado se a elite ainda estará usando seus jatos corporativos privadamente.

A mensagem de West foi uma reação direta à disputa em andamento com o Sindicato Internacional de Trabalhadores Metalúrgicos e Aeronáuticos. Na última sexta-feira, 33.000 membros do sindicato, após um voto de 95% contra o acordo alcançado entre a liderança do sindicato e a Boeing, entraram em greve. Mais 4% votaram a favor do fechamento das operações de uma das maiores fabricantes e exportadoras dos Estados Unidos.

"Esta greve representa uma ameaça séria à nossa recuperação e precisamos tomar medidas necessárias para conservar caixa e proteger nosso futuro comum", afirmou West em uma nota.

A Boeing também está reduzindo suas doações filantrópicas, parando as refeições em suas instalações e suspendendo aparições em feiras e eventos. Como parte do congelamento de contratações, a Boeing está pausando temporariamente aumentos salariais para promoções. Apesar de as negociações entre o sindicato e a empresa estarem previstas para esta semana com a mediação do governo federal.

A Boeing também está considerando reduzir seus gastos com alguns de seus 10.000 fornecedores, segundo a nota de West.

"Vamos paralisar a maioria dos pedidos de compra para os programas 737, 767 e 777 de serem emitidos para nossos fornecedores", escreveu ele.

A situação financeira da Boeing não é robusta e eles perderam $33 bilhões desde 2019. Na última sexta-feira, as agências de classificação de crédito Fitch e Moody's sugeriram a possibilidade de rebaixar a classificação de crédito da Boeing para o status de títulos de lixo.

