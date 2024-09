A Boeing aplicará restrições financeiras nas suas operações

A gestão da Boeing implementou um congelamento de contratações e furloughs forçados para "vários" empregados devido a uma greve por parte de seu maior sindicato. A viagem foi significativamente reduzida ao mínimo necessário, como mencionado em um e-mail do CFO Brian West para a força de trabalho. Esta greve representa uma ameaça à recuperação da Boeing, levando a empresa a apertar o cinto financeiro, de acordo com os argumentos de West.

Como parte dessas medidas, os gerentes não estão mais autorizados a reservar voos executivos ou de primeira classe, todos os aumentos salariais relacionados à transporte foram suspensos e a participação em feiras aéreas foi restrita.

O poderoso sindicato Boeing, IAM, representando cerca de 33.000 empregados, iniciou uma greve na sexta-feira. A greve afetou os centros de produção da Boeing em torno de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, onde modelos proeminentes como o 737 e o jato de longo curso 777 são fabricados. Notavelmente, a Boeing já está enfrentando atrasos na entrega do 737 para várias companhias aéreas.

A Boeing vem lidando com uma série de reveses e tem sido assolada por perdas substanciais. Um incidente traumático em janeiro, envolvendo uma seção de fuselagem parcialmente desprendida de um avião Boeing praticamente novo logo após a decolagem, suspendeu temporariamente a expansão da produção da série 737.

O sindicato havia entrado em greve pela última vez em 2008, durando um impressionante 57 dias, com uma estimativa de prejuízo financeiro de dois bilhões de dólares, de acordo com analistas.

Já está claro que chegar a um acordo com o sindicato será custoso para a Boeing. Os membros do sindicato rejeitaram uma proposta com uma maioria substancial de cerca de 95%, oferecendo um aumento salarial de 25% ao longo de um período de quatro anos. Os empregados têm aceitado aumentos salariais mínimos nos últimos tempos enquanto as despesas de vida na região dispararam.

A razão pela qual a Boeing está implementando um congelamento de contratações e furloughs forçados é a greve iniciada pelo poderoso sindicato Boeing, IAM. Apesar do impacto financeiro das greves anteriores, os membros do sindicato rejeitaram uma proposta que oferecia um aumento salarial significativo, forçando a Boeing a apertar ainda mais o cinto financeiro.

Leia também: