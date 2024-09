- A BMW reduz significativamente os seus lucros previstos.

BMW, a fabricante de veículos, ajustou suas projeções de vendas e lucros para este ano. Fatores que contribuem para isso incluem recalls de veículos e paralisações de entrega devido a peças defeituosas fornecidas, além de vendas fracas na China. Como resultado, o lucro antes dos impostos é esperado para cair em pelo menos 10% em comparação ao ano anterior.

Um problema com um sistema de freio fornecido afetou mais de 1,5 milhão de veículos e gerou custos de garantia na casa dos milhões neste trimestre. Os atrasos nas entregas para aproximadamente 320.000 veículos ainda não entregues em todo o mundo traduzirão em impactos negativos nas vendas no segundo semestre do ano.

Além disso, a demanda na China permanece fraca. Embora a BMW tivesse sido mais otimista sobre as perspectivas do mercado do que seus concorrentes, a relutância do consumidor persiste, conforme relatado na terça-feira.

Redução nas Vendas e Lucro

Em resposta, a diretoria ajustou sua previsão anual. Em vez de um aumento mínimo nas entregas de carros, agora se espera uma ligeira queda em comparação ao ano anterior. A margem EBIT no segmento automotivo agora é projetada para cair entre 6 e 7%, anteriormente fixada em 8 a 10%. O lucro antes dos impostos também é esperado para cair significativamente abaixo do nível do ano anterior. No ano passado, a BMW vendeu 2,55 milhões de veículos, registrou uma margem EBIT de 9,8% em seu negócio principal e gerou 17,1 bilhões de euros em lucro antes dos impostos.

Continental Cria uma Alocação Provisória

O fornecedor Continental, que produz o sistema de freio integrado para a BMW, admitiu ter produzido um componente eletrônico defeituoso. No entanto, o desempenho de frenagem continua a superar os padrões legais. "Temos reservas no meio dos dígitos milhões de euros e assumimos que essa quantia será suficiente para a questão relacionada à garantia", anunciou a Continental.

Após emitir um alerta de lucro, a ação da BMW caiu quase 8% à tarde, enquanto a ação da Continental caiu 7%. Outras ações automotivas também sofreram perdas. A BMW não revelou o fornecedor do sistema de freio, mas anunciou que buscará compensação. Cerca de 3 a 5% dos componentes entregues são defeituosos, mas todos devem ser inspecionados.

Atualmente, a indústria automobilística alemã enfrenta uma crise. Além dos desafios geográficos, os encargos da transformação, o desempenho fraco do mercado no maior mercado individual, a China, e a demanda decrescente por veículos elétricos na Europa, onde as empresas investiram pesadamente, estão cobrando seu preço na indústria. A Volkswagen, líder do setor, não descarta mais fechamentos de plantas e demissões na Alemanha. A Continental, um dos maiores fornecedores, planeja demitir milhares de empregados, enquanto a ZF também reduz sua força de trabalho em grande escala. Até mesmo a líder da indústria, a Bosch, está apertando o cinto.

O componente eletrônico defeituoso no sistema de freio, produzido pela Continental, levou a múltiplos recalls de veículos e custos de garantia para a BMW. Devido a esses problemas e à demanda reduzida na China, a empresa revisou suas projeções de produção, esperando uma ligeira queda nas entregas de carros e uma queda significativa no lucro antes dos impostos em comparação ao ano anterior.

