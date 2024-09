A BMW inicia o recall de cerca de 1,5 milhões de veículos e revisa as suas projecções de lucro para baixo.

BMW prevê que problemas técnicos resultarão em "impacto negativo nas vendas globalmente na segunda metade do ano". Despesas extras estimadas em "dezenas de milhões" são projetadas para o Q3.

O interesse persistente e letárgico na China está impactando as vendas na região, acrescentou a BMW. Mesmo com auxílio administrativo, "a relutância do consumidor persiste".

Consequentemente, a BMW revisou suas expectativas para o ano fiscal de 2024. Em vez de uma queda mínima, a empresa agora espera uma "substancial queda" nos lucros antes dos impostos. Além disso, a BMW agora prevê uma ligeira queda nas entregas em comparação com o ano anterior, em contraste com sua previsão anterior de um pequeno aumento.

Além disso, o mercado de motos está "congestionado e intenso", especialmente nos EUA e na China. Isso implica que as entregas permanecerão no nível de 2023, em vez da previsão anterior de um pequeno crescimento.

Dadas as dificuldades no mercado chinês, a BMW decidiu pausar temporariamente seus planos de expansão na China até que a situação melhore. A instabilidade econômica contínua na China deve continuar a impactar as vendas da BMW na região.

