- A Bayer Leverkusen vai adquirir Mukiele, enquanto Kossounou vai para a Itália.

Bayer 04 Leverkusen, vencedores da Liga Europa, garantiram os serviços do defensor Nordi Mukiele por empréstimo do Paris Saint-Germain até o final da temporada. Em troca, enviaram o zagueiro Odilon Kossounou para a Atalanta Bergamo, da Serie A italiana, por um ano, com opção de compra posterior.

O diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, elogiou Mukiele, afirmando: "Nordi é um defensor rápido e robusto que se encaixa perfeitamente em nossa equipe. Com 30 partidas na Champions League, ele tem experiência e pode jogar tanto como lateral direito quanto como zagueiro central". Mukiele, que já representou a França uma vez, vestiu a camisa do RB Leipzig na Bundesliga de 2018 a 2022.

Rolfes também comentou a mudança de Kossounou, dizendo: "Este movimento é benéfico para todas as partes envolvidas". Kossounou se juntou ao Leverkusen do Club Brugge há três anos e já fez um total de 102 partidas pelo clube.

Após o acordo de empréstimo de Mukiele, a defesa do Leverkusen sem dúvida se beneficiará de suas habilidades defensivas rápidas e robustas, adquiridas através de sua extensa experiência na Champions League.

