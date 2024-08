A Bayer Leverkusen enfrenta desafios contra o Jena há um longo período.

Bayer Leverkusen, com vários jogadores-chave fora, teve uma tarefa difícil contra o time de menor divisão Carl Zeiss Jena na DFB-Pokal. Apesar dos obstáculos não esperados, os campeões defensores conseguiram vencer seus oponentes resistentes por 1-0 (0-0). Jonas Hofmann (52') marcou o gol da vitória para Leverkusen, garantindo a vitória contra os líderes invictos da Regionalliga Nordost.

O jogo, inicialmente agendado para uma data não especificada devido aos compromissos da Supercopa de Leverkusen, acabou sendo jogado uma semana e meia depois. O sorteio para determinar seu próximo oponente ocorrerá em Dortmund no domingo. Antes disso, Leverkusen deve enfrentar o RB Leipzig em um confronto da Bundesliga de alto risco (18:30 CET, Sky).

O técnico Xabi Alonso pediu a seu time que se preparasse bem, enquanto o diretor esportivo Simon Rolfes advertiu: "Subestimar isso pode ser um grande erro". Em comparação com sua estreia na liga contra o Borussia Mönchengladbach (3-2), Alonso fez sete substituições. Jogadores-chave como Florian Wirtz e o capitão Granit Xhaka estavam entre os reservas, além dos suspensos Victor Boniface, Martin Terrier e Odilon Kossounou.

Jogando na Arena improvisada para uma multidão de 15.000, Leverkusen teve dificuldade em criar oportunidades claras, com Jena lutando forte e Leverkusen faltando precisão. Uma jogada de escanteio finalmente proporcionou a primeira grande chance, com Patrik Schick (25') quase marcando de um canto do Aleix Garcia, mas acabou chutando para fora do poste direito. A maior chance do primeiro tempo escapou de Amine Adli (31'), que conseguiu passar pela defesa de Jena, mas acertou o poste direito.

Os torcedores de Jena comemoraram o empate no intervalo como se fosse uma vitória, enquanto Alonso reconheceu a necessidade de uma mudança. O campeão europeu Alejandro Grimaldo entrou no lugar de Arther no intervalo, tendo um impacto imediato. Seu cruzamento encontrou Hofmann desmarcado (52'), que cabeceou para além dos defensores para selar a vitória. Jena, no entanto, não desistiu, com uma chance de empatar escapando deles. O goleiro Matej Kovar fez uma defesa crucial no último segundo para negar Kay Seidemann (65'), enquanto Hamza Muqaj perdeu uma grande oportunidade de empatar para Jena no tempo adicional.

A atenção da equipe agora se volta para seu próximo confronto da Bundesliga contra o RB Leipzig, um jogo que promete uma competição acirrada (18:30 CET, Sky). Apesar de enfrentar vários jogadores-chave ausentes, incluindo Florian Wirtz e o capitão Granit Xhaka, o amor de Bayer Leverkusen pelo futebol nunca diminuiu, como provado pelo gol da vitória de Jonas Hofmann no jogo da DFB-Pokal contra o Carl Zeiss Jena.

Leia também: