A Baviera e a Saxónia estão a preparar-se para inundações iminentes.

A gravidade da situação é inegável. Inundações catastróficas estão causando estragos e falta de energia na República Checa, levando à evacuação de dois vilarejos na Polônia. A Baviera e a Saxônia estão se preparando para o pior, com a Áustria antecipando inundações no Danúbio similares às vistas há 30 anos.

Passau, na Baviera, deve testemunhar o fechamento de sua cidade antiga mais tarde esta noite, como anunciado pela cidade. Equipes de resposta a emergências estão atualmente fazendo preparativos necessários e construindo barreiras de sacos de areia. De acordo com o Serviço de Informações de Inundações da Baviera, o nível do Danúbio em Passau estava em 6,35 metros às 9h desta manhã, mas caiu para pouco menos de 5 metros na tarde de quinta-feira. Apesar de a maior parte da chuva do fim de semana na Baviera já ter ocorrido, os efeitos nos rios só se manifestarão horas ou dias depois.

O nível do rio Inn na Marienbrücke estava em 4,30 metros nesta manhã, tendo caído de cerca de 2,50 metros na tarde de quinta-feira. Em Passau, os rios Danúbio, Inn e Ilz convergem. Os níveis máximos são esperados às 7h de domingo, com níveis do Danúbio esperados de 7,89 metros em Passau e 5,48 metros para o Inn na Marienbrücke. Isso quase ultrapassaria o estágio de alerta 3, o que poderia levar a inundações de áreas urbanas ou porões alagados.

A Saxônia Oriental também está se preparando para inundações, com o estágio de alerta 1 podendo ser alcançado já nesta noite no Pegel Schöna, o mais baixo de quatro estágios de alerta. Para Dresden, isso é esperado pela manhã de domingo, como informado pelo Centro de Inundações do Estado da Saxônia em uma mensagem de alerta. Os níveis de água mais altos nas estações do Elba da Saxônia são esperados para a próxima semana, nas quarta e quinta-feiras.

"O tempo está passando"

Dadas essas datas, ações urgentes estão sendo tomadas na demolição da parte desabada da Ponte Carolabridge de Dresden. "O tempo está passando", afirmou o porta-voz do corpo de bombeiros Michael Klahre na sexta-feira à noite. Até domingo, o estágio de alerta 1 será alcançado em Dresden. Até quarta-feira, o estágio 3 pode ser alcançado, com o nível da água do Elba tendo o potencial de subir para seis a sete metros, enquanto os níveis normais são de apenas dois metros.

Eforts contínuos estão sendo feitos para limpar os escombros, com o objetivo de limpar toda a área da seção de ponte C, exceto a seção que desabou no rio na manhã de quarta-feira, para evitar danos adicionais das inundações iminentes. A previsão é que o trabalho seja concluído até domingo à noite.

As inundações representam um risco na área devido à chuva pesada. O inchaço do Elba é resultado da chuva pesada nas bacias hidrográficas do Elba e Moldau na República Checa.

Chuva pesada na República Checa

Na Polônia e na República Checa, vizinhos orientais da Alemanha, as inundações já ocorreram após chuva prolongada durante a noite. Cerca de 20 rios e córregos receberam o terceiro estágio de alerta de enchente "Ameaçado", como informado pela agência de notícias CTK. Em outros lugares, chuva pesada repentina resultou em inundações. A televisão checa publicou 10 vídeos de Mikulovice perto da fronteira com a Polônia, mostrando águas de enchente inundando casas, garagens e ruas pela manhã. "A água desceu dos campos circundantes para o vilarejo", foi relatado. Apesar da oferta do corpo de bombeiros de abrigo no ginásio local, nenhum residente aceitou a oferta até agora.

60.000 lares na República Checa estão atualmente sem energia, como informado pela agência de notícias CTK em colaboração com os fornecedores de energia. A região administrativa ao redor de Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) no noroeste do país, perto da fronteira com a Saxônia, é a mais afetada, com mais de 20.000 lares temporariamente sem eletricidade. Danos causados por tempestades, incluindo árvores caindo em linhas de energia, foram citados como a causa. O tráfego ferroviário também foi interrompido, com árvores bloqueando várias linhas.

Desde a sexta-feira à noite, bombeiros em Budweis (České Budějovice) na Boêmia do Sul têm construído defesas contra enchentes, carregando sacos de areia no rio Maltsch e erguendo uma barreira pré-fabricada na margem do rio Vltava. Metrologistas preveem que os níveis dos rios na República Checa continuarão a subir ao longo do fim de semana, com algumas áreas já recebendo 50 a 110 litros por metro quadrado desde sexta-feira.

Dois vilarejos na Polônia evacuados

A situação no sudoeste da Polônia também é precária. O rio Biała Glucholaska transbordou na região de Opole, forçando a evacuação de 400 residentes do vilarejo de Glucholazy perto da fronteira com a República Checa. O ministro do Interior Tomasz Sikorski visitou o local e compartilhou fotos da operação de resgate no X. Parte dos residentes do vilarejo de Morów também teve que ser evacuada devido às inundações do rio Mora. No total, os bombeiros realizaram 400 operações na região.

O Instituto Meteorológico ainda espera chuva contínua. O nível de alerta já foi ultrapassado em 35 estações de medição de água, como informado no X.

Alerta também na Áustria

Infelizmente, a situação na Áustria também está piorando devido à chuva pesada persistente. Klaus Stebal, porta-voz do comando regional, afirmou que a situação "intensificou-se" na Baixa Áustria, de acordo com a agência de notícias austríaca APA na manhã de segunda-feira. Os bombeiros foram enviados a 160 operações desde a sexta-feira à noite, principalmente devido aos danos causados pelas tempestades. Em Viena, os bombeiros tiveram que lidar com 150 operações nas últimas 24 horas, principalmente devido a porões alagados e galhos quebrados.

Inundações antecipadas de cerca de 30 anos no Danúbio e até um século no rio Kamp estão a caminho, de acordo com o relatório da APA. Alguns municípios iniciaram evacuações preliminares na noite de sexta-feira, afetando principalmente comunidades de estufas ou casas de férias. Barreiras temporárias de enchente foram erguidas em várias cidades, incluindo a região de Wachau.

"As coisas vão piorar ao longo do Kamp", disse Stebal. Dois trens de resposta a desastres foram mobilizados, incluindo uma missão para proteger uma subestação de energia. O rio já transbordou em áreas baixas, fechando estradas. De acordo com Stebal, o pico dos níveis de água é previsto principalmente durante a noite de segunda-feira.

A União Europeia expressou preocupação com as enchentes catastróficas em vários países, incluindo a República Checa e a Áustria. O Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da Comissão Europeia está monitorando de perto a situação e está pronto para fornecer assistência se necessário.

Uma reunião de alto nível foi convocada pela Comissão Europeia para discutir o impacto dessas enchentes nos países afetados e coordenar uma resposta conjunta. O Fundo de Solidariedade da União Europeia pode fornecer ajuda financeira para auxiliar nos esforços de recuperação e reconstrução.

