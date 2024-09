- A Bauhaus de Dessau celebra um "Festival para a Capela"

Na década de 1920, o lendário conjunto Bauhaus, conhecido por seu Dada DIY, Jazz e sons derivados de fios, pregos e assentos, deixou um impacto duradouro. Para comemorar o centenário dessa mistura e prestar homenagem, o Bauhaus Dessau está organizando uma festa de três dias intitulada "O Bauhaus (B)lasts!"

Essa tradicional celebração Bauhaus girará em torno de música e dança, com eventos no prédio Bauhaus, no Museu Bauhaus, no Anhaltisches Theater e em vários locais da cidade. O objetivo é criar "pistas de dança temáticas" e deixar os visitantes balançarem ao som de Charleston, Tango, Jazz e Blues. O evento também incluirá sessões de cinema, leituras, workshops e concertos ao vivo que destacam a ampla influência do Bauhaus. Uma parada está planejada, com o tema sendo azul.

Fundado em 1924 por Andor Weininger (1899-1986), a banda Bauhaus teve um papel importante na formação de festivais em Weimar, Dessau e Berlim. O grupo era conhecido por sua abertura, espontaneidade e ousadia, incorporando o espírito pioneiro de sua época, quando as formas de arte eram desmontadas e reimaginadas. O conjunto esteve ativo até 1933.

