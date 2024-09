A BASF procura poupar dividendos e considera a oferta pública parcial como uma opção.

A principal empresa química, BASF, está ajustando suas operações devido à instabilidade econômica contínua. A corporação está planejando listar uma parte de sua divisão de Soluções Agrícolas, que abrange produtos de proteção de culturas e sementes, na bolsa de valores após 2027. Esta divisão ocupa uma posição dominante no mercado agrícola e tem uma abundância de inovações em andamento.

Enquanto isso, a BASF está cortando sua política de dividendos e reduzindo o valor do pagamento. Eles garantiram um dividendo mínimo de 2,25 euros por ação, válido para o ano financeiro atual. Anteriormente, eles pagavam 3,40 euros por ação. O novo dividendo mínimo fica abaixo das estimativas dos especialistas da indústria. É importante notar que, desde 2014, quando o dividendo era de 2,80 euros, ele aumentou ou permaneceu estável ano a ano.

O pagamento anual de dividendos esperado para os próximos anos ficará em torno de dois bilhões de euros, com cerca de oito bilhões de euros distribuídos entre 2025 e 2028. Os programas de recompra de ações complementarão esses pagamentos de dividendos, mas a BASF não forneceu uma data específica para isso. Eles mencionaram que o programa começaria não mais tarde do que 2027 e teria um valor de cerca de quatro bilhões de euros.

Melhorando o resultado operacional

A BASF também estabeleceu novos objetivos financeiros: espera-se que o resultado operacional (Ebitda) antes de itens especiais esteja entre 10 bilhões e 12 bilhões de euros até 2028. Para este ano atual, a BASF prevê um resultado de 8 bilhões a 8,6 bilhões de euros. No ano anterior, foi pouco mais de sete bilhões de euros. Em 2022, o Ebitda chegou a quase onze bilhões de euros. O fluxo de caixa livre coletivo para 2025 a 2028 é esperado para ultrapassar 12 bilhões de euros.

Seus planos ainda não receberam uma recepção favorável da bolsa de valores. Em um mercado geralmente mais forte, as ações caem. Enquanto os objetivos de médio prazo estão alinhados com as expectativas do mercado, de acordo com a Jefferies, as declarações sobre a política de dividendos são decepcionantes. Os pagamentos de dividendos anunciados em conjunto com as recompra de ações sugerem um pagamento total consistente nos próximos anos, o que é pouco provável que seja aprovado pelos investidores.

O dia de mercado de capitais da BASF ocorre pela manhã. No dia anterior, o CEO Markus Kamieth já havia sinalizado a intenção da divisão de Soluções Agrícolas de ir a público em uma reunião com funcionários. A BASF acredita que a divisão de Soluções Agrícolas está subavaliada e planeja realizar uma OPA parcial para aumentar o valor de mercado de seu negócio de proteção de culturas e sementes.

Kamieth oferece tranquilidade em Ludwigshafen

Em relação à divisão de Revestimentos, Kamieth afirmou que a BASF está explorando opções estratégicas. "Isso significa que estamos considerando parcerias, por exemplo, na forma de soluções de joint venture, ou simplesmente examinando se outra pessoa poderia potencialmente possuir esse negócio e aumentar seu valor ainda mais."

A BASF está lidando com pressões de custos e preços de energia altos. Como resultado, eles já iniciaram outro plano de economia de um bilhão de euros em fevereiro, envolvendo demissões e fechamento de instalações. Eles também estão tomando medidas para melhorar a lucratividade em seu maior site de produção em Ludwigshafen. Eles pretendem alcançar economias anuais adicionais de um bilhão de euros até o final de 2026. No entanto, o número exato de empregos afetados em Ludwigshafen permanece incerto.

Kamieth tentou elevar o moral dos trabalhadores de Ludwigshafen, afirmando: "Não tenho sido tão otimista em relação a Ludwigshafen em muitos anos". Ele reconheceu que a instalação é "competitiva em seu núcleo", apesar dos custos altos.

As mudanças anunciadas na política de dividendos da BASF, incluindo a redução do valor do pagamento e a garantia de um dividendo mínimo de 2,25 euros por ação, têm preocupado alguns investidores em relação aos preços das ações da empresa. Após a BASF listar uma parte de sua divisão de Soluções Agrícolas na bolsa de valores após 2027, os investidores podem monitorar de perto os preços das ações para ver como o desempenho da divisão afeta o desempenho geral da BASF.

Leia também: