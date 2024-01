A banda K-pop BTS lança um projeto artístico global

A boy band sul-coreana lançou "Connect, BTS", um projeto global de arte pública que envolve 22 artistas em cinco cidades: Londres, Berlim, Buenos Aires, Seul e Nova Iorque.

Uma das principais instalações públicas será criada pelo famoso escultor britânico Antony Gormley.

O projeto de Gormley, feito com cerca de 60 pés de tubos de alumínio, será apresentado em fevereiro num cais convertido no Brooklyn Bridge Park, em Nova Iorque.

"Este gesto pareceu-me muito aberto e generoso", disse Gormley sobre o patrocínio da banda, durante o lançamento do projeto nas Galerias Serpentine de Londres. "O mundo da arte tende a falar para si próprio. Nós, a indústria cultural, favorecemos as bienais, os museus e as feiras de arte. Mas a arte é uma dádiva, só faz sentido quando é partilhada".

De acordo com o sítio Web "Connect, BTS", o projeto foi desenvolvido por curadores internacionais que "se identificaram com a filosofia dos BTS" - e uma declaração sugere que o projeto visa ligar as pessoas num mundo em que estas se sentem frequentemente isoladas e "sozinhas com os seus dispositivos".

"A noção de que, através deste novo micélio, de certa forma, esta rede de conetividade com todo um novo público jovem, [estamos] a construir pontes com o futuro - esperemos que através de um estrato sensível, de mente aberta, animado e jovem na sociedade - é emocionante", disse Gormley.

"O mundo de hoje é um mundo de hiperconectividade, sim - mas será que é sempre assim?", questiona um comunicado no site. "A banda BTS oferece uma homenagem à diversidade e à originalidade, uma canção de atenção especial à periferia e ao esquecido... Connect, BTS procura uma experiência colectiva que pode ser apenas o início de uma nova comunicação entre arte, música e pessoas".

A primeira de cinco grandes instalações foi inaugurada na terça-feira na Serpentine e inclui uma instalação digital do artista dinamarquês Jakob Kudsk Steensen. Intitulada "Carthasis", a obra leva o público numa viagem virtual através de uma floresta imaginada que Steensen digitalizou em 3D.

"Penso que se trata de uma coisa nova", afirmou Hans-Ulrich Obrist, diretor artístico da Serpentine. "Tem havido muito interesse da arte contemporânea no K-pop e do K-pop na arte contemporânea, mas esta é a primeira vez que o K-pop produz arte contemporânea".

Os visitantes podem ver o trabalho experimental gratuitamente na galeria de Londres - ou podem vê-lo online. Durante o lançamento, os fãs dos BTS reuniram-se no exterior da Serpentine, um indício do interesse que as galerias participantes podem esperar dos seguidores dedicados da banda.

"Espero que, no futuro, nos tornemos cada vez mais criaturas espirituais, com a tecnologia como forma de nos ligarmos a ambientes naturais", disse Steensen aos BTS num pequeno vídeo publicado no sítio Web do projeto.

Na quarta-feira, será inaugurado um outro projeto em Berlim, enquanto as obras de arte em Buenos Aires e Seul serão reveladas no final deste mês.

Os BTS atraíram uma base de fãs global nos últimos anos, tendo ganho uma série de prémios importantes e estabelecido recordes na indústria musical.

No ano passado, a banda de sete membros tornou-se o terceiro grupo em 50 anos a ter três álbuns número um na tabela Billboard 200 em menos de 12 meses, juntando-se aos Beatles e aos Monkees.

A banda é também conhecida por incluir referências culturais na sua música. O título do álbum de 2019 do grupo, "Map of the Soul: Persona", por exemplo, faz alusão ao trabalho do psicanalista Carl Jung. Os fãs dos BTS - conhecidos como ARMY - debruçam-se sobre os videoclips da banda, dissecando os visuais para encontrar possíveis significados ocultos.

"Estamos muito entusiasmados e muito felizes por fazer parte deste projeto", disse RM (Kim Namjoon), um membro dos BTS, durante o lançamento numa videochamada a partir de Seul. "Temos ouvido muito sobre como este mundo não precisa de arte, mas achamos que este é um grande desafio para todos nós de diferentes géneros, acreditamos na parte da arte que pode ajudar a mudar o mundo".

"Só me tornei fã daquilo a que chamam belas-artes no ano passado", acrescentou. "Portanto, sou um principiante. Atualmente, o meu passatempo preferido é visitar todas as galerias e museus e ver todas as grandes pinturas, esculturas, arte multimédia, mesmo apenas os espaços ou edifícios muito grandes."

Sem surpresas, os membros dos BTS ARMY foram ao Twitter elogiar a nova iniciativa artística. "Adoro o facto de estarem a fazer isto em todo o mundo", escreveu um deles. "Preciso de um jato privado para poder ir a todos os locais do 'connect bts'", escreveu outro.

E os membros dos BTS não são as únicas estrelas do K-pop a interessarem-se pela arte. Em 2016, T.O.P, do Big Bang, foi curador convidado de um leilão de arte da Sotheby's que arrecadou 17,4 milhões de dólares e incluiu uma pintura de 1983 do falecido artista americano Jean-Michel Basquiat.

Imagem acima: BTS actuando no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" em setembro de 2018.

Fonte: edition.cnn.com