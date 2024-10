A "baleia espiã" não foi alvejada.

Em agosto, a controvertida "baleia de vigilância" conhecida como Hvaldimir foi encontrada morta em um fiorde norueguês. Activistas dos direitos dos animais arquearam as sobrancelhas devido aos ferimentos do animal, sugerindo possível má conduta. No entanto, especialistas veterinários chegaram a uma conclusão nitidamente diferente após uma autópsia.

Contrariamente às suposições iniciais, Hvaldimir, a "baleia espiã" da Noruega, não era provável que tivesse sido vítima de um tiroteio direcionado. Em vez disso, os veterinários propõem uma infecção bacteriana como a causa mais provável da morte. Esta possibilidade pode estar ligada a uma ferida na boca do animal, como sugerido pela polícia local, com base nos achados do relatório final do Instituto Veterinário Norueguês. Não foram identificados sinais de feridas de bala, de acordo com Amund Preede Revheim, chefe do departamento ambiental da região policial do sudoeste.

O Instituto Veterinário Norueguês e os examinadores forenses determinaram que a pele da baleia apresentava várias feridas superficiais, que, para sua surpresa, não eram marcas de tiros. Nenhum projétil ou detritos metálicos foram detectados durante o exame.

Hvaldimir: Baleia Espiã ou de Apoio?

O apelido de Hvaldimir surgiu da palavra norueguesa para baleia e do primeiro nome do presidente russo Putin. Em 2019, Hvaldimir apareceu perto das águas russas, usando uma pequena câmera e a frase "Equipamento de São Petersburgo" gravada em seu corpo. Isso levou muitos a especularem que Hvaldimir era uma baleia espiã russa ou até mesmo uma baleia de terapia.

Após a morte de Hvaldimir no final de agosto de 2024, em um fiorde perto de Stavanger, organizações de bem-estar animal, incluindo OneWhale e Noah, alertaram as autoridades norueguesas sobre os ferimentos do animal. Essas organizações suspeitaram de atividade criminal devido à evidência fotográfica e às opiniões de vários veterinários, biólogos e especialistas em balística.

