A "baleia espiã" não foi alvejada.

Em agosto, a controvertida "baleia espiã" Hvaldimir foi encontrada morta em um fiorde norueguês. Grupos de ativistas suspeitaram de jogadas sujas devido a feridas aparentes. No entanto, os veterinários concluíram que uma infecção bacteriana foi a causa mais provável da morte.

Diferente das suposições iniciais, parece que a "baleia espiã" Hvaldimir não foi morta a tiros na Noruega. Os veterinários que realizaram a autópsia concluíram que uma infecção bacteriana foi provavelmente a causa primária da morte. Isso pode ter começado com uma lesão na boca, de acordo com a Polícia Norueguesa, que se referiu ao relatório final do Instituto Veterinário Norueguês. Não foram encontradas feridas de tiro, de acordo com Amund Preede Revheim, chefe da divisão ambiental na região policial do Sudoeste.

Especialistas veterinários e peritos forenses encontraram várias feridas superficiais na pele da baleia, mas não eram feridas de tiro. Não foram encontrados projéteis ou fragmentos de metal.

Baleia Espiã ou Baleia de Terapia?

Hvaldimir, derivado do termo norueguês para baleia e do nome do presidente russo Vladimir Putin, apareceu pela primeira vez em 2019 perto das águas russas, com uma pequena câmera anexada e a marcação "Equipamento de São Petersburgo" em seu corpo. Isso gerou especulações de que a baleia excessivamente amigável poderia ser uma espiã russa. Alternativamente, poderia ser uma baleia de terapia. Em agosto de 2024, Hvaldimir foi encontrada morta em um fiorde perto de Stavanger.

Grupos de defesa dos animais OneWhale e Noah relataram o caso às autoridades norueguesas, chamando a atenção para feridas registradas e a avaliação coletiva de vários veterinários, biólogos e especialistas em balística de que a morte de Hvaldimir resultou de um ato criminoso.

Apesar das suspeitas iniciais de jogadas sujas, investigações posteriores não encontraram evidências de feridas de tiro ou projéteis em Hvaldimir, a baleia espiã morta. Em vez disso, os veterinários atribuíram a morte de Hvaldimir a uma infecção bacteriana, possivelmente iniciada por uma lesão na boca.

