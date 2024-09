- A avaliação revela uma diminuição do sentimento do consumidor.

O setor varejista na Alemanha enfrenta uma situação sombria, de acordo com relatórios da indústria. O índice mensal de clima do consumidor compilado pela Federação do Comércio Alemão (HDE) despencou em setembro. Isso sugere que as pessoas estão cada vez mais pessimistas em relação ao futuro da economia e à sua própria situação financeira, o que leva a fewer planned purchases in the near future.

A HDE comentou, "O clima atual não é favorável ao gasto pessoal." Dadas essas circunstâncias, é pouco provável que o gasto do consumidor volte a crescer neste ano. O setor varejista parece estar sem estímulos de crescimento. "Sem gastos pessoais como catalisador de crescimento, a perspectiva econômica também se torna menos otimista", acrescentou. Há até mesmo a possibilidade de uma queda no PIB.

Na primeira metade do ano, o clima do consumidor mostrou uma melhora ligeira, de acordo com o índice de clima do consumidor, e havia estado em uma tendência de alta por vários meses consecutivos. No entanto, essa tendência parou em julho e desde então o índice vem caindo. A HDE realiza surveys com 1.600 indivíduos todo mês, questionando seus hábitos de compra e poupança, situação financeira e outros aspectos relacionados ao consumo.

As lutas do setor varejista são refletidas na queda do gasto do consumidor, como indicado pelos surveys da HDE. Com o clima atual desfavorável, é difícil para os consumidores fazer compras significativas.

Leia também: