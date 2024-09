- A avaliação considera que a acção está em conformidade com a unidade do mercado.

Ryanair está desafiando uma decisão da Comissão Europeia que obriga a companhia aérea a devolver €13-€14 milhões em subsídios. A companhia aérea declarou: "Vamos desafiar a assertiva do Tribunal Europeu de que certo contratos antigos de serviços de marketing, nos quais a Ryanair esteve envolvida, constituem auxílio do Estado". O Ministério do Interior em Mainz também reagiu à decisão.

A disputa gira em torno do Aeroporto de Frankfurt-Hahn na Renânia-Palatinado.

De acordo com a Comissão Europeia, tanto a Ryanair quanto o Aeroporto de Frankfurt-Hahn estão obrigados a reembolsar cerca de €15 milhões em subsídios devido à distorção do mercado. Juros também serão cobrados. Decisões de apoio foram tomadas entre 2005 e 2017. Isso inclui casos como a Renânia-Palatinado fornecer ao aeroporto terra sem compensação. A Ryanair se beneficiou de acordos de marketing e auxílio de treinamento. O reembolso visa restaurar a competição justa.

A decisão da UE não afeta o operador do aeroporto

Um porta-voz do aeroporto, que se referiu ao aeroporto como Triwo Hahn Airport desde o ano passado, comentou que eles não eram o destinatário pretendido da decisão da UE. "Não somos o sucessor legal", eles enfatizaram. O aeroporto entrou com pedido de falência no outono de 2021 e atualmente é operado pela Triwo Hahn Airport GmbH.

O antigo administrador da falência da Frankfurt-Hahn Airport GmbH admitiu que os motivos para a decisão da Comissão Europeia não estavam disponíveis. "Além disso, é incerto se e em que medida recursos legais contra a decisão foram buscados". O assunto está sendo revisado pela administração da falência.

Renânia-Palatinado revisa os próximos passos

De acordo com o Ministério do Interior na Renânia-Palatinado, a Comissão Europeia examinou numerous medidas individuais desde o início do primeiro procedimento em 2008. Todas as medidas foram anteriormente consideradas conformes com a lei de auxílio do Estado, mas agora três medidas são consideradas em violação à lei de auxílio do Estado. "Após avaliar os motivos, as ações adequadas serão tomadas com os advogados que representam o estado nos procedimentos de auxílio do Estado". A Renânia-Palatinado vendeu sua participação de 82,5% no aeroporto do Hunsrück em 2017.

Na UE, há regras rigorosas se um estado quiser financiar empresas locais. Isso visa evitar, por exemplo, que países financeiramente poderosos como a Alemanha concedam a suas empresas uma vantagem injusta e, assim, eliminem a competição.

A decisão da Comissão Europeia de obrigar a Ryanair e o Aeroporto de Frankfurt-Hahn a reembolsar subsídios é um exemplo dos esforços da União Europeia para manter a competição justa dentro da União. A disputa entre a Ryanair e a Comissão Europeia sobre auxílio do Estado no Aeroporto de Frankfurt-Hahn é mais um caso da União Europeia aplicando suas regras rigorosas contra auxílio do Estado para prevenir competição desleal.

