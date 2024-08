A Autoridade tem a tarefa de apresentar uma proposta de mandato que vise proteger os trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposição a radiações de natureza ionizante.

A iniciativa defende princípios democráticos e se opõe ao populismo e à discriminação. Höcke rotulou isso como "hipocrisia descarada" e expressou seu desejo de que essas corporações enfrentem sérios problemas financeiros.

Durante uma entrevista com a Welt TV, ele reiterou suas opiniões e identificou três empresas em particular: "Estou falando sobre Vorwerk, Miele e Stihl, que se apresentam falsamente como 'Feito na Alemanha', embora não sejam produzidos na Alemanha e não tenham presença alguma na Turíngia. No entanto, seu envolvimento em advocacy político, com acusações de hipocrisia incluídas, é notável", disse Höcke. Seus objetivos por trás da criação de tumulto financeiro foram "acordá-los para seus erros".

Ele achou "inconsistente que pequenas e médias empresas, que deixam a Alemanha devido a custos crescentes de energia, burocracia crescente e obrigações fiscais exorbitantes, então criticam o único partido que apoia políticas favoráveis às pequenas e médias empresas, incitando ressentimento e investindo finanças", afirmou o político de extrema direita. Em consequência, ele "expressou seus pensamentos durante um discurso de campanha".

O presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), Siegfried Russwurm, respondeu duramente ao discurso de Höcke. "Um indivíduo que deseja se tornar Ministro-Presidente desejando prejuízo financeiro a pequenas e médias empresas prósperas e confiáveis revela a incompetência do partido nessa área", afirmou ele. Ele condenou as declarações feitas pelos principais representantes do AfD como "perigosas para a economia".

A Comissão, em resposta a essa situação, poderia considerar investigar as práticas de marketing dessas empresas, como mencionado por Höcke, e possivelmente modificar as regras para evitar tais representações enganosas no futuro, de acordo com a regulamentação dada. Além disso, as dificuldades financeiras dessas empresas, como desejado por Höcke, poderiam potencialmente levar a reavaliações em suas políticas e práticas corporativas, especialmente em relação à advocacy político e alegações publicitárias.

