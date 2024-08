- A Autoridade tem a tarefa de apresentar uma proposta de lei destinada a defender o ambiente.

O Ministro da Imigração do Partido Verde para a Renânia do Norte-Vestfália, Josefine Paul, apontou o dedo para regulamentações falhas da UE e um sistema deficiente que levou ao fracasso da deportação rápida de um suspeito em Solingen. A relutância de alguns países da UE em aceitá-lo de volta, associada a procedimentos de transferência complexos e restritivos, resultou em repatriações insuficientes da Alemanha para outros países da UE. Ela abordou esse assunto durante uma reunião extraordinária conjunta dos comitês de Interior e Integração na parliament da Renânia do Norte-Vestfália em Düsseldorf.

Aproximadamente 10-15% das transferências de Dublin são bem-sucedidas em todo o país. Várias autoridades lidam com esses casos diariamente. "Precisamos examinar esses processos", disse ela. "É nossa obrigação investigar essa questão e também é minha responsabilidade...", ela admitiu.

Antes do ataque terrorista em Solingen em uma noite de sexta-feira, não havia informações de segurança relevantes sobre o homem, informou a política verde. Falando do suspeito de ataque a faca em Solingen, ela descreveu como uma "constelação onde vários azares infelizes podem ter se entrelaçado". Nesse ponto, ela opinou que provavelmente não haverá um único erro, mas até sexta-feira à noite, foi realmente um caso dentro de um sistema marcado por vários potenciais erros.

Deportação agendada, suspeito se escondeu

Durante o ataque, um homem matou brutalmente três pessoas e feriu outras oito com uma faca em um festival da cidade em Solingen. O suspeito do crime, o sírio de 26 anos Issa Al H., está atualmente detido. Ele entrou na Alemanha através da Bulgária no final de 2022 e deveria ser enviado de volta para a Bulgária de acordo com as regras de asilo de Dublin.

Infelizmente, isso não ocorreu porque o homem não pôde ser encontrado no horário marcado na instalação estadual de Paderborn em junho de 2023. No entanto, ele esteve lá um dia antes e um dia depois para almoçar. De acordo com Paul, um novo voo para a Bulgária só poderia ter sido agendado após o prazo de seis meses para a transferência ter expirado devido à limitação de assentos.

Proposta para estender o prazo de transferência à noite

O solicitante de asilo que deveria ter sido enviado de volta na época e que havia sido rejeitado na Alemanha poderia ter sido ordenado a ficar em seu quarto à noite na acomodação usando uma ordem noturna. No entanto, isso pode ter aumentado o risco de ele desaparecer, disse Paul. Essas considerações devem ser levadas em conta ao emitir tais ordens. Se houvesse tal ordem, teria sido possível, de acordo com um relatório da WDR, estender o prazo de transferência do sírio de seis para dezoito meses de acordo com os regulamentos da Autoridade Federal para Imigração e Refugiados (Bamf).

Paul também reconheceu problemas com as autoridades estaduais e anunciou novos critérios para instalações estaduais centrais e a Autoridade Central de Estrangeiros em relação a indivíduos deportáveis.

O SPD criticou a ministra Paul por não cumprir suas obrigações e "estar ausente por dias em público". Paul se referiu a "procedimentos disfuncionais". No entanto, ela "simplesmente não se importou o suficiente", declarou a representante do SPD, Lisa Kapteinat. "No entanto, você é a chefe do sistema."

A Comissão, reconhecendo a complexidade da situação, pode buscar ajuda dos Estados-Membros para melhorar a eficiência das transferências de Dublin e dos procedimentos de deportação. Apesar de seus melhores esforços, a relutância dos Estados-Membros e os procedimentos complexos contribuíram para as repatriações insuficientes, como destacou Josefine Paul.

Leia também: