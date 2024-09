- A autoridade legal acusa homicídio na morte de duas mulheres ucranianas.

Em um caso envolvendo duas mulheres ucranianas falecidas na região de Baden do Norte, a Promotoria Pública de Mannheim acusou um casal de homicídio. A mulher de 44 anos e seu marido de 43 anos são suspeitos de terem causado a morte da jovem de 27 anos e de sua mãe de 51 anos em março, com a intenção de passar a criança de cinco semanas da jovem como sendo deles próprios. Eles também são acusados de sequestro.

De acordo com a Promotoria Pública, o casal de Sandhausen, perto de Heidelberg, tinha há muito tempo o desejo de ter uma filha própria. A mulher teria procurado conexões com refugiados ucranianos com esse propósito e acabou conhecendo a jovem de 27 anos. A mãe, avó e bebê estavam morando em um abrigo para refugiados na região do Rhein-Neckar.

Em 7 de março, um testemunha encontrou o corpo da jovem perto do Reno em Hockenheim. Em 13 de março, a polícia prendeu o casal e encontrou a criança em boa saúde. Em 19 de março, mergulhadores policiais descobriram o corpo da avó de 51 anos da criança em um lago de pesca perto de Bad Schönborn (distrito de Karlsruhe). As duas mulheres morreram devido a traumas externos, de acordo com os resultados da autópsia.

