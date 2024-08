- A Autoridade Judiciária mantém o limite mínimo de 5% intacto

O Tribunal Superior de Turíngia rejeitou um recurso apresentado pela Aliança Verde Democrata (AVD), que pretendia temporariamente isentar o limite de 5% dos votos para as eleições estaduais deste domingo. O partido menor pretendia garantir que os partidos que obtivessem menos de 5% dos votos também pudessem ingressar no parlamento estadual após as eleições de 1º de setembro.

A limitação é estabelecida pela constituição

O tribunal em Weimar declarou a petição da AVD como inadmissível. O limite de 5% é diretamente derivado da Constituição de Turíngia. O Tribunal Constitucional de Turíngia não tem autoridade para suspender provisoriamente este princípio constitucional e a disposição correspondente na Lei Eleitoral de Turíngia. Ainda não se sabe quando uma decisão nos processos principais será emitida.

De acordo com a AVD, seu recurso não se limitava apenas a seus próprios interesses. " Também se trata de evitar uma maioria de dois terços no parlamento estadual de Turíngia sem os votos do AFD", afirmou o partido em sua súplica ao tribunal constitucional.

Apesar do argumento da Aliança Verde Democrata, o Tribunal Constitucional de Turíngia não pode reduzir o limite de 5% das eleições para o Landtag antes das eleições de 1º de setembro, conforme estabelecido na Constituição e na Lei Eleitoral de Turíngia. Após a rejeição de sua petição, a AVD terá que atingir o limite de 5% dos votos para garantir ingresso no parlamento estadual de Turíngia.

Leia também: