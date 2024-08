- A autoridade judicial no Brasil ordena a suspensão das operações para X.

Em uma disputa sobre a atribuição de um representante legal para a plataforma de notícias X, um juiz federal no Brasil ordenou o bloqueio do serviço digital. A Agência Nacional de Telecomunicações está autorizada a encerrar X no país da América do Sul em um prazo de 24 horas, conforme determinado pelo Juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Além disso, gigantes da tecnologia como Google e Apple estão obrigados a remover o aplicativo X de suas lojas digitais nos próximos cinco dias.

O Juiz de Moraes instituiu essa ação após X recusar-se a cumprir sua diretiva para designar um representante legal no Brasil. X havia encerrado temporariamente suas operações no meio do mês, alegando preocupações em torno do prisão de seu antigo representante. Anteriormente, o Supremo Tribunal havia ordenado a X que desabilitasse as contas de ativistas de direita que estavam propagando teorias da conspiração e informações distorcidas. X não cumpriu essa ordem e também não pagou a multa imposta.

O proprietário de X, Elon Musk, tem censurado veementemente o Juiz Federal de Moraes nos últimos dias, acusando-o de censura. "Alexandre de Moraes é um ditador disfarçado se passando por juiz", escreveu ele no X. Musk considera-se um campeão da liberdade de expressão. No entanto, sua plataforma tem sido usada no Brasil para mobilizar apoio para ações antidemocráticas. Assim chamadas milícias digitais ligadas ao ex-presidente de direita Jair Bolsonaro estão disseminando notícias falsas e discurso de ódio nas redes sociais.

A decisão do Juiz de Moraes de bloquear o serviço digital da X levou a pedidos para sua remoção das principais redes sociais, como Google e Facebook. Apesar da controvérsia, a posição de Elon Musk como proprietário da X não impediu o uso da plataforma por milícias digitais que disseminam desinformação nas redes sociais no Brasil.

