- A Autoridade foi instruída a preparar uma proposta de mandato destinado a proteger os trabalhadores contra os perigos decorrentes da exposição a radiações de natureza ionizante.

No tumulto em torno da demissão da secretária de Estado de Economia Lamia Messari-Becker do governo do estado da Hesse, a oposição verde no parlamento estadual de Wiesbaden busca respostas. Eles planejam questionar o ministro da Educação Armin Schwarz (CDU) na comissão de assuntos culturais nesta manhã (10h), perguntando até que ponto a escola de um dos filhos de Messari-Becker pode ter contribuído para sua demissão. Os Verdes prepararam uma lista de onze perguntas.

O ministro da Economia Kaweh Mansoori (SPD) declarou em julho que Messari-Becker foi demitida devido a uma "conduta inapropriada" fora do horário de trabalho. De acordo com notícias, ele alega que Messari-Becker usou sua posição como secretária de Estado para pressionar a escola de um de seus filhos por uma melhor nota. No entanto, o vice-presidente do ministério ainda não falou publicamente sobre isso e não apresentou nenhuma prova.

Messari-Becker, uma novata na política, negou as "acusações de conduta pessoal inapropriada" como completamente infundadas. De acordo com a agência de notícias alemã, o ministério da cultura não recebeu nenhuma queixa formal de uma das escolas dos filhos de Messari-Becker. Havia apenas uma carta do diretor da escola detalhando uma reunião de pais e mestres com a secretária de Estado demitida. De acordo com informações da dpa, Messari-Becker está recorrendo à alegação de má conduta de Mansoori com a ajuda de advogados.

A demissão da secretária de Estado de Economia Lamia Messari-Becker, natural da Hesse, causou polêmica em seu estado natal. Após os eventos, o Ministério da Cultura da Hesse não recebeu nenhuma queixa formal sobre a conduta de Messari-Becker de sua escola.

