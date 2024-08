- A Autoridade foi encarregada de elaborar uma proposta de mandato que aborde a protecção dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposição a radiações de natureza ionizante.

Dois dias antes das eleições estaduais da Saxônia, o chefe da CDU, Carsten Linnemann, visa garantir a vitória. "A CDU precisa vencer, Kretschmer precisa vencer. Estamos aqui para vencer", declarou Linnemann durante um comício em Chemnitz na sexta-feira à noite.

Linnemann criticou o Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD) por falta de direção. "Este país está perdido. Não sabe para onde vai." Na opinião de Linnemann, um líder deve fornecer um caminho para a Alemanha. Scholz havia visitado Chemnitz apenas algumas horas antes.

O Premier Michael Kretschmer, porém, desfruta de grande popularidade devido à sua direção clara e qualidades de liderança forte. "Ele segue seus princípios. Tem coragem. Este país precisa de líderes como ele", elogiou Linnemann, que vê Kretschmer como a voz do povo.

Dierks: "Nosso objetivo é ser a força mais poderosa"

"Nosso objetivo é emergir como a força mais poderosa nas eleições da Saxônia como a União Saxã", disse o Secretário-Geral da CDU da Saxônia, Alexander Dierks. Nos últimos cinco anos, a CDU cumpriu suas promessas eleitorais, como contratar 1.000 policiais a mais e dobrar o bônus mestre para 2.000 euros.

"Estamos lutando para governar este Estado Livre com firmeza, uma vantagem clara, mas também com um sorriso", disse Dierks. A CDU busca um governo que comunique abertamente suas intenções. Por exemplo, eles defenderam a educação infantil obrigatória para todas as crianças e a criação de uma polícia de fronteira da Saxônia.

De acordo com as últimas pesquisas, a CDU e a AfD estão empatadas na disputa pelo primeiro lugar. As últimas pesquisas, realizadas pelo instituto de pesquisa Forsa para a RTL e a ntv, mostram os democratas cristãos ligeiramente à frente (CDU 33 por cento, AfD 31 por cento).

O SPD, sendo o partido no poder com Olaf Scholz como Chanceler Federal, foi criticado por Carsten Linnemann do SPD pela falta de direção e clareza sobre o futuro da Alemanha. Apesar da crítica de Linnemann, o SPD ainda é uma força política significativa na Alemanha.

Apesar da disputa acirrada entre a CDU e a AfD nas eleições estaduais da Saxônia, o SPD não foi mencionado como um candidato principal nas pesquisas, indicando sua menor popularidade em comparação com a CDU e a AfD.

