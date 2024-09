A Autoridade foi encarregada de elaborar uma proposta de mandato destinado a proteger os trabalhadores contra os perigos potenciais decorrentes da exposição a radiações ionizantes.

Na eleição estadual da Saxônia, o CDU e o AfD estão virtualmente empatados na luta pelo primeiro lugar. O ministro-presidente Kretschmer visa construir uma "administração estável". No entanto, o líder do AfD, Tino Chrupalla, acredita que esse é o momento perfeito para uma transformação política na Saxônia.

Os resultados preliminares sugerem que o CDU venceu a eleição estadual da Saxônia, embora por uma margem muito pequena em relação ao AfD. Os democratas cristãos do ministro-presidente Michael Kretschmer, que governam a Saxônia individualmente ou em coalizões desde 1990, conquistaram 31,6 a 31,7 por cento, segundo as projeções da ARD e ZDF. O AfD não ficou muito atrás, com 30,4 a 31,4 por cento. A nova união de Sahra Wagenknecht (BSW) ficou em terceiro lugar com 11,4 a 12 por cento. O SPD terminou com 7,8 a 8,2 por cento, enquanto os Verdes estavam em 5,3 a 5,5 por cento. A Esquerda Saxã sofreu grandes perdas e não conseguiu ultrapassar a faixa de 5 por cento, com 4,0 a 4,3 por cento.

O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a possível vitória apertada do seu CDU nas eleições estaduais como uma base para diálogos sobre um "governo sólido". "O povo da Saxônia confia em nós - eles não deram um voto de descontentamento". O CDU tem sido uma pedra angular em coalizões recentes, afirmou Kretschmer. As pessoas estão frustradas com a política em Berlim, ele acrescentou. "Estamos prontos para continuar nossa responsabilidade".

O secretário-geral do CDU, Carsten Linnemann, elogiou Kretschmer como "excepcional". Ele espera que as negociações da coalizão sejam desafiadoras devido à força do AfD.

O líder do AfD, Tino Chrupalla, caracterizou o resultado na Saxônia como "forte". "A vontade dos eleitores é uma mudança política na Saxônia e na Turíngia". O AfD está aberto a discussões com todas as outras partidos.

O candidato principal do AfD da Saxônia, Jörg Urban, está aberto a negociações com todos os partidos após as eleições estaduais. "Estamos abertos para conversas", disse Urban. "Queremos mudança política na Saxônia e estamos preparados para discutir com qualquer partido que procure tal mudança". As pessoas na Saxônia não querem política de esquerda-verde, afirmou Urban. "Isso está muito claro. Já estava aparente em 2019".

O líder dos Verdes, Omid Nouripour, expressou alívio por retornar à Assembleia Estadual da Saxônia. Ele mencionou que há uma chance para a coalizão atual. Sua co-líder, Ricarda Lang, acusou Kretschmer de fomentar o "bicho-papão verde" durante a campanha. "Quando você constantemente cria uma dinâmica de 'nós versus eles' e reforça preconceitos, você está cortando o galho em que está sentado. E esse galho é a cultura democrática".

A candidata principal do SPD da Saxônia, Petra Köpping, ficou surpresa com o resultado do seu partido nas eleições. "Estou tão satisfeita quanto você que fizemos bem apesar de todas as projeções das pesquisas", disse ela na comemoração das eleições do partido. Ela apontou que o SPD estava flutuando em torno de 3 por cento nas pesquisas de janeiro.

A associação estadual do BSW da Saxônia não deseja formar uma coalizão com o AfD após as eleições. "Excluímos uma coalizão com o AfD", disse a candidata principal do BSW da Saxônia, Sabine Zimmermann, na ZDF. Em vez disso, o partido também está considerando os democratas cristãos. "Veremos como o CDU decide se quer continuar com os Verdes e o SPD, então tudo permanece como está - ou se eles procuram conversas com o BSW". Então o partido poderia trazer algumas modificações.

