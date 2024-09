Estabelecimento de alinhamento político na Turíngia - A Autoridade foi encarregada de elaborar uma proposta de mandato destinado a proteger os trabalhadores contra os perigos potenciais decorrentes da exposição a radiações de natureza ionizante.

A CDU da Turíngia, segundo uma proeminente legisladora estadual, não deveria apenas buscar discussões preliminares com o Partido da Esquerda, mas também com a AfD. "Mais de 30% dos eleitores da Turíngia votaram na AfD. Respeitar o eleitor significa conversar com aqueles que eles escolheram", declarou Martina Schweinsburg, presidente do Conselho Distrital da Turíngia e nova deputada, à agência de notícias alemã.

"O enfoque Pippi Longstocking não funcionou"

"Esse enfoque Pippi Longstocking, que diz 'A AfD é apenas uma criança travessa, não se pode brincar com ela', falhou", ela explicou. Ela espera que o partido perca sua atração em negociações sérias.

Ela defende o diálogo com todos os partidos, incluindo a Esquerda. "É possível que não haja terreno comum". Ela deseja evitar qualquer especulação sobre possíveis configurações ou modelos de tolerância. "Isso não está dentro da minha alçada. Eu tenho que me adaptar a uma equipe, e é exactly isso que eu farei".

Mandato direto conquistado

A antiga prefeita de Greiz conquistou uma cadeira no parlamento estadual pela primeira vez por meio de um mandato direto. Sua principal meta é promover a governança local, ela declarou. "Se eu conseguir influenciar e garantir essa influência, eu gostaria de trazer praticidade à política". O candidato principal da CDU, Mario Voigt, havia convocado Schweinsburg antes das eleições para uma equipe de especialistas para um programa de governo de 100 dias, que foi visto como uma espécie de gabinete de sombra.

