22:07 Turíngia: Um Terço dos Jovens Eleitores Apoiam a AfDAproximadamente um terço dos jovens eleitores na Turíngia escolheram apoiar a AfD, um partido classificado como de extrema-direita pela agência de inteligência interna, de acordo com uma pesquisa conduzida pela infratest-dimap para a ARD. Entre os eleitores de 18 a 24 anos na Turíngia, 38 por cento votaram na AfD, enquanto A Esquerda obteve 16 por cento e a CDU recebeu 13 por cento. Os Verdes viram o menor apoio entre os jovens eleitores, com apenas 6 por cento dos votos.

21:39 Kretschmer Garante Vitória Direta na SaxôniaO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, saiu vitorioso na eleição direta em sua circunscrição de Görlitz II, obtendo 47,2 por cento dos votos. O candidato da AfD ficou em segundo lugar com 39,4 por cento, enquanto na circunscrição de Kretschmer, a CDU teve um desempenho fraco, obtendo apenas 34,2 por cento em comparação com os 37,3 por cento votados na AfD.

21:32 Previsões Iniciais para a Saxônia: CDU Tem a FrenteCom base nas projeções iniciais para a Saxônia pela ARD e ZDF, a CDU parece estar à frente da AfD por uma pequena margem. A infratest Dimap (ARD) e a Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) ambas mostram a CDU na liderança com cerca de 1 ponto percentual, com 31,5 a 31,8 por cento, em comparação com os 30,4 a 30,8 por cento da AfD. Inicialmente, a Forschungsgruppe Wahlen esperava uma competição apertada entre a CDU e a AfD, mas a projeção da ARD mostrou consistentemente a CDU na liderança.

21:21 Turíngia: "Desejo" de Ramelow Provavelmente Não Se RealizaráA Esquerda sofreu perdas significativas nas eleições estaduais da Turíngia, e o atual ministro-presidente Bodo Ramelow pode ser forçado a renunciar. Um dos desejos de Ramelow para a noite - que a AfD não receberia um terço de todos os votos - é pouco provável que se realize, já que as indicações sugerem que a AfD conseguiu atingir essa marca, potencialmente dificultando decisões que exigem uma maioria de dois terços.

21:13 SPD Mantém Apoio a Scholz Despite Resultados FracoO chanceler federal Olaf Scholz continua a ter o apoio de seu partido, a SPD, apesar dos desempenhos decepcionantes nas eleições estaduais da Turíngia e da Saxônia, de acordo com o presidente da SPD, Lars Klingbeil. Em uma entrevista à ZDF, Klingbeil disse: "E como presidente federal do partido, espero que todos agora trabalhem ainda mais do que já têm feito". Cada membro do partido deve agora lutar para reconquistar os eleitores, enfatizou Klingbeil. "Todos devem agora fazer a sua parte para melhorar a situação".

21:02 Vice-presidente do FDP: "Coalizão do Sinal de Trânsito Perdeu sua Legitimidade"O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, pediu consequências após os maus resultados dos partidos do sinal de trânsito nas eleições da Saxônia e da Turíngia. "Os resultados das eleições mostram: A coalizão do sinal de trânsito perdeu sua legitimidade", escreveu Kubicki no "X". Se uma parcela significativa do eleitorado a rejeita dessa maneira, deve haver consequências. As pessoas parecem acreditar que "essa coalizão está prejudicando o país". O FDP não conseguiu ultrapassar a barreira de 5 por cento em ambas as eleições estaduais e atualmente está com 1 por cento nas pesquisas.

20:41 Turíngia: Höcke Não Consegue Mandato DiretoO distrito de Greiz II, onde o líder da fração da AfD, Björn Höcke, está concorrendo, foi contado: Höcke não recebeu a maioria dos votos para entrar automaticamente no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com informações do ntv, o partido garantirá o mandato de Höcke no parlamento estadual. Outro parlamentar da AfD renunciará ao seu mandato em favor de Höcke.

20:37 Saxônia: Partido da Esquerda Provavelmente Entrará no Parlamento Despite Rejeição de 4%Apesar de suas perdas significativas, o partido da Esquerda parece provável que consiga uma vaga no parlamento estadual da Saxônia, apesar de não ter alcançado a barreira de 5 por cento com os segundos votos e atualmente projetado em 4,3 por cento na estimativa atual do ZDF. Dois candidatos diretos do partido da Esquerda em constituintes de Leipzig mantêm uma vantagem confortável sobre a concorrência, potencialmente garantindo dois mandatos diretos para o partido da Esquerda. Dois mandatos diretos seriam suficientes para garantir ao partido da Esquerda pelo menos alguns assentos no novo parlamento estadual. Os dois potenciais vencedores de constituintes também poderiam garantir posições de liderança em sua lista estadual, causando uma falta de maioria na atual coalizão de CDU, SPD e Verdes. O ministro-presidente Kretschmer precisaria do BSW para uma maioria de governo.

19:56 Turíngia: Cadeira Direta de Höcke em RiscoA entrada direta do líder da facção AfD, Björn Höcke, na Assembleia Estadual agora está em dúvida. Com 68 das 74 circunscrições eleitorais apuradas, o candidato da CDU, Christian Tischner, lidera com 42,3% dos votos, à frente de Höcke, que tem 40,4%. Se Tischner vencer uma maioria de votos na circunscrição de Greiz II, Höcke não garantiu uma cadeira direta e terá de confiar em uma posição parlamentar através da lista estadual, que lidera. No entanto, se vários candidatos do AfD tiverem sucesso nas eleições diretas, ninguém entrará no parlamento através da lista estadual.

19:50 Höcke sobre a Vitória do AfD: "A Política da Muralha Falhou"No estado da Turíngia, o AfD é a força mais influente a entrar na Assembleia Estadual. "A política da muralha falhou", disse Höcke, candidato principal do partido, em uma entrevista à ntv. Ele descreveu o resultado das eleições como "histórico" e discutiu a formação do governo que se aproxima.

19:42 Ramelow sobre a Queda do Partido da Esquerda: "CDU Constantemente Equiparou-Nos ao AfD"O Presidente do Estado da Turíngia, Bodo Ramelow, vê duas razões para a "cannibalização" de seu Partido da Esquerda: "Primeiro e acima de tudo, uma CDU que constantemente equiparou o AfD e a Esquerda, apontando o dedo 'exclusionista' para nós, embora tenha compartilhado o poder factual conosco por cinco anos", disse Ramelow na ntv. Ele também citou o anúncio do BSW de que garantiria 17% dos votos para o AfD como outra razão para a queda da Esquerda. Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre o Sucesso do AfD: "Pensamentos com Aqueles que Têm Medo"O AfD está garantindo mais de 30% tanto na Saxônia quanto na Turíngia, deixando os partidos da coalizão para trás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições do AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender a democracia juntos.

19:13 Projeção Mais Recente para a Saxônia: Vantagem do CDU se ReduzA última projeção do ZDF mostra o AfD se aproximando do CDU: Os democratas cristãos agora têm uma ligeira vantagem com 31,7%, mal à frente do AfD com 31,4% dos votos. O BSW está em 11,4%, o SPD em 7,8%. Os Verdes podem se sentir mais seguros no parlamento estadual com 5,5%, enquanto a Esquerda não atingiria a marca de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht Quer Coalizão com o CDU e Possivelmente o SPD na TuríngiaA líder do BSW, Sahra Wagenknecht, está buscando uma coalizão com o CDU e possivelmente o SPD na Turíngia. "Esperamos muito que possamos formar um bom governo juntos com o CDU - possivelmente também com o SPD", disse Wagenknecht na ARD. Depois de cinco anos de governo de minoria, as pessoas querem um governo de maioria estável que aborde problemas concretos como a "falta maciça de professores" na Turíngia. Ao mesmo tempo, eles querem um governo estadual que "levante a voz" na política federal - um que defenda a paz, a diplomacia e se oponha à estação de mísseis dos EUA na Alemanha. Wagenknecht descartou uma coalizão com o AfD para a Turíngia.

19:02 Resultado Preliminar para a Turíngia: AfD Fortalece ainda mais sua PosiçãoUm resultado preliminar do ZDF para o desfecho das eleições na Turíngia mostra o AfD ainda mais poderoso do que as projeções iniciais. De acordo com isso, o partido de extrema-direita é esperado para receber 33,1 por cento dos votos no estado. O CDU está em 24,3, a aliança de Sahra Wagenknecht gerencia 15 por cento do zero. A Esquerda, atualmente governando com Bodo Ramelow como o popular Presidente do Estado, perde quase 8 pontos percentuais e está em 11,7. O SPD recebe 6,6 e os Verdes 4 por cento dos votos.

18:56 Goering-Eckardt sobre o Sucesso do AfD: "Falha da Democracia Alemã"Líderes do partido verde estão mais alarmados com o sucesso do AfD na Turíngia do que com a própria derrota eleitoral. Katrin Goering-Eckardt, co-presidente do partido verde, vê o sucesso do partido de extrema-direita como uma "falha da democracia alemã". O líder do partido, Omid Nouripour, sente que a dor de seu partido é "mínima" ao considerar que o AfD se tornou a força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer na Saxônia: "Temos Muito para Sorrir"O atual Presidente do Estado da Saxônia, Michael Kretschmer, vê o CDU como a base da coalizão governante. "Temos muito para sorrir", compartilhou no evento eleitoral do CDU. "Os últimos cinco anos foram desafiadores, mas a Saxônia confiou em nós e não optou por um voto de protesto. Estamos bem cientes da decepção que as pessoas sentem em relação a Berlim."

18:39 Resultado Preliminar para Saxônia: Vantagem do CDU sobre o AfD DiminuiAnálises preliminares da ZDF sugerem que a vantagem do CDU sobre o AfD nas eleições estaduais da Saxônia diminuiu: o CDU lidera com uma pequena vantagem de 31,9%, enquanto o AfD está logo atrás com 31,3%. O BSW está em 11,6%, o SPD em 7,8%, e os Verdes podem entrar no parlamento estadual com 5,2% dos votos. Por outro lado, a Esquerda fica para trás com 4,5%.

18:33 Weidel Pede Participação do AfD nos Governos da Turíngia e SaxôniaA líder do partido AfD, Alice Weidel, insiste em participar dos governos da Turíngia e Saxônia. "De acordo com a tradição alemã, o partido mais forte, que é o AfD, inicia tradicionalmente conversas exploratórias", explicou Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "Os eleitores querem que o AfD faça parte do governo. Em ambos os estados, nós temos 30% dos votos, e um governo estável é impossível sem nós."

18:30 Kuhnert Reconhece Resultados Modestos do SPD na Turíngia e SaxôniaO secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, reconheceu os resultados decepcionantes nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Isso certamente não é algo para comemorar para o SPD", admitiu na ARD. Apesar de suas dificuldades, o partido evitou deixar os parlamentos estaduais. "Havia um risco real de cair fora do mapa", afirmou. "Persistir, porque somos necessários", disse, sugerindo uma mudança de maré e enfatizando a importância de se comunicar melhor com os eleitores e ouvir suas preocupações.

18:23 Höcke Elogia Resultado da Turíngia como "Vitória Maior"O líder do grupo parlamentar do AfD, Björn Höcke, celebra o resultado da Turíngia como uma "vitória maior". O AfD se tornou o partido líder no estado federal. "A bobagem sobre barreiras precisa acabar", acrescentou Höcke no MDR. Ele manteve que o progresso depende do AfD.

18:21 Chrupalla Comemora Resultado da Turíngia como "Conquista Sensacional"O presidente do partido AfD, Chrupalla, proclama o resultado na Turíngia como uma "conquista sensacional" que reflete a mudança na opinião pública em ambos os estados. O AfD está disposto a negociar com todos os partidos. "Na Saxônia, estamos próximos de igualar o CDU", explicou na ZDF. Ele enfatizou que o AfD visa governar para o bem da Saxônia.

18:17 Linnemann Exclui Coalizão com o AfD na Turíngia ou SaxôniaO secretário-geral do CDU, Linnemann, exclui qualquer forma de colaboração com o AfD na Turíngia e Saxônia. "Isso é algo em que somos muito firmes", afirmou na ARD. O CDU agora estabelecerá governos a partir do centro parlamentar e está otimista quanto às suas chances. O CDU remains the last bastion of the people's parties, while the traffic light parties have suffered setbacks, he claimed.

18:13 Projeção para Saxônia: CDU Leads com AfD em Segundo Lugar, BSW em 12%, Verdes na CordaA primeira projeção para as eleições estaduais da Saxônia indica o CDU como o vencedor com 31,5% dos votos, à frente do AfD com 30%. O BSW é a terceira força mais forte com 12%, enquanto o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes estão na corda bamba para entrar no parlamento estadual com 5,5%. A Esquerda não consegue se classificar com 4%, e o FDP não consegue garantir uma cadeira no novo parlamento.

18:10 Projeção para Turíngia: AfD à Frente do CDU, BSW com 16%A primeira projeção para as eleições estaduais da Turíngia sugere uma vantagem para o AfD com 30,5% dos votos, seguido de perto pelo CDU com 24,5%. A Esquerda captura 12,5%, o SPD se qualifica para uma cadeira no parlamento estadual com 7%, e o BSW garante sua entrada com 16%. Os Verdes e o FDP não alcançam a faixa de 5%.

17:18 Futuro de Höcke no Parlamento Estadual IncertoO líder do partido AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no parlamento estadual que se aproxima. Interessantemente, seus colegas de partido bem-sucedidos poderiam potencialmente representar uma ameaça a ele. Muitos dos membros do AfD que concorrem em circunscrições têm altas chances de obter mandatos diretos. Por outro lado, Höcke enfrenta forte competição do candidato do CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner conseguir vencer e o AfD garantir mais mandatos diretos do que o devido, ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo Höcke, apesar de estar no topo. Nesse cenário, o AfD pode persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar à sua cadeira no parlamento estadual, permitindo que Höcke garanta seu mandato.

16:48 AfD da Turíngia Rejeita Cobertura da MídiaÉ provável que a festa eleitoral da AfD da Turíngia não receba cobertura da mídia. O partido, classificado como extremista de direita pela agência de proteção constitucional, tentou excluir certos meios de comunicação do evento. No entanto, o tribunal proibiu isso, então o partido estadual excluiu toda a imprensa devido a supostos problemas organizacionais.

16:29 Algo Em torno de um Quartel do Eleitorado Vota por Correio em SaxôniaPara as eleições estaduais chamadas de "críticas" pelo ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, cerca de um quarto dos eleitores já enviou seus votos por correio. O supervisor das eleições estaduais espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correio. A participação dos eleitores presenciais até agora mal ultrapassa a de 2019.

15:52 Höcke e Ramelow Depositam seus VotosO líder da AfD da Turíngia e candidato principal, Björn Höcke, e o ministro-presidente do SPD, Bodo Ramelow, depositaram seus votos ao meio-dia. Höcke chegou em um Lada Niva, um veículo off-road russo, em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, enquanto Ramelow votou com sua esposa na capital do estado de Erfurt.

15:40 Participação Eleitoral Maior do que em Eleições AnterioresNa Turíngia, até as 14h, 44,4% dos eleitores já haviam depositado seus votos, ultrapassando a participação da última eleição em cinco pontos percentuais. Os votos por correio não foram contabilizados nestas estatísticas, mas indica-se uma alta participação. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019. No entanto, o supervisor das eleições espera significativamente mais votos por correio do que em 2019. As seções eleitorais em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera por Partidos do Trânsito de Luz no Parlamento Estadual

14:40 Questões Principais para os Eleitores da Saxônia e TuríngiaAproximadamente um terço das pessoas na Saxônia e na Turíngia planeja votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. Uma grande pesquisa revela as razões. Ela destaca as principais preocupações e problemas, incluindo a migração.

14:13 Höcke Sai do Posto de Votação RapidamenteNa eleição estadual da Turíngia, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, votou ao meio-dia. Ele deixou o posto de votação de Bornhagen rapidamente e não falou com jornalistas no local. Depois de ter sido consistentemente derrotado pelos candidatos do CDU em sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld, Höcke mudou-se para Greiz. Infelizmente, ele também enfrenta a derrota lá contra o CDU.

13:50 Participação Eleitoral na Turíngia Similar à de 2019Na Turíngia, a participação eleitoral parece estar semelhante aos níveis da última eleição parlamentar. Segundo o comissário eleitoral estadual, 32% dos eleitores já haviam depositado seus votos às 12h. Os votos por correio não estão incluídos nestas figuras. Em 2019, a participação eleitoral era de 31,2% nesta hora. Parece haver um maior interesse na eleição estadual em comparação com as eleições europeias e locais realizadas anteriormente neste ano. Em junho, a participação eleitoral era de 24,3% nesta hora.

13:29 Participação Eleitoral Elevada Esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta participação eleitoral nas eleições estaduais. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores já haviam depositado seus votos, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em 2019, a figura era de 26,2% nesta hora. Os votos por correio ainda não foram contabilizados nas figuras preliminares. Espera-se que 24,6% dos eleitores depositem seus votos por correio, um aumento em relação aos 16,9% de 2019. As eleições até agora não tiveram nenhum transtorno.

13:11 von Lucke: Resultado Eleitoral Possível Poderia Fraquezar a Coalizão de BerlimOs resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia ainda não estão definidos. Se o SPD não conseguir garantir um assento no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke sugere que isso quase constituiria um terremoto. Ele discute as eleições e suas potenciais consequências em uma entrevista.

12:44 Polícia investiga ameaça em posto de votação em GeraOficiais de polícia em Gera estão atualmente investigando uma ameaça feita em um posto de votação. Um homem, usando uma camisa da AfD, apareceu para votar pela manhã, relatou um porta-voz da polícia. O gerente do posto de votação pediu ao homem que tirasse a camisa, já que a promoção de partidos era proibida dentro do posto de votação. Ele obedeceu, mas ficou agitado ao sair do local do posto de votação, ameaçando retornar devido ao incidente. A polícia obteve um depoimento dele e o advertiu adequadamente. Enquanto isso, a polícia em Erfurt está investigando casos de pichação política ("Höcke é um nazista") encontrados perto dos postos de votação como incidentes de vandalismo.

12:15 Correctiv alerta para informações falsas em circulaçãoO Correctiv, uma rede de pesquisa, está alertando contra uma afirmação falsa recorrente que diz que assinar o papel de votação protege contra a manipulação de votos. Contrariamente a essa crença, segundo a confirmação do escritório do presidente federal de votação ao Correctiv, "a entrada de uma assinatura no papel de votação pelo eleitor compromete o sigilo do voto e torna o papel de votação inteiro inválido".

11:51 Voigt almeja "relações de maioria estável" na TuríngiaO candidato principal do CDU da Turíngia, Mario Voigt, já depositou seu voto. Ele expressou sua esperança de que muitos turíngios compareçam para votar e exerçam seu direito de moldar o futuro do país. Além disso, Voigt almejava a restauração de "relações de maioria estável" para facilitar o progresso do país.

11:25 Sonneberg enfrenta aumento alarmante de ataques de extrema-direitaO primeiro distrito alemão sob um político da AfD, Sonneberg, enfrenta um aumento preocupante de ataques de extrema-direita. Activistas sentem-se fortemente ameaçados e, consequentemente, cessaram suas operações. Relatos indicam que o número desses ataques aumentou cinco vezes em um ano, atraindo atenção para a possível ligação com o administrador do distrito.

10:57 Kretschmer reflete sobre "a eleição mais significativa em 34 anos"O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, descreveu a eleição estadual como "provavelmente a mais importante em 34 anos". Em uma entrevista com a ntv, ele expressou sua gratidão aos que escolheram de forma diferente em eleições anteriores, mas agora decidiram a favor da União Saxônia, a "força forte no centro burguês".

10:30 Ramelow descarta candidatura de WagenknechtPara o Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição foi "um festival da democracia" - mesmo na possível ausência de sua reeleição. Em uma entrevista com a ntv, ele explicou sua posição sobre governos de minoria e as dúvidas que tinha sobre a competência do BSW.

09:59 Historiador expressa preocupações sobre a data da eleição e a AfDO historiador Peter Oliver Loew criticou a escolha de 1º de setembro para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, citando a falta de sensibilidade histórica adequada. Ele expressou preocupação com uma possível vitória da AfD, que é classificada como "seguramente de extrema-direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, o que poderia gerar "associações infelizes".

09:30 "Eleição crucial": Todos os dados sobre a eleição estadual da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a oportunidade hoje de determinar o rumo político do estado ao escolher quem liderará o parlamento estadual nos próximos anos. Se a CDU perder sua posição de liderança no estado, que mantém desde 1990, o Ministro-Presidente Michael Kretschmer descreveu a eleição como "crucial".

09:05 Kretschmer acusa Ampel de "pressa" antes da eleiçãoO dia da eleição na Saxônia e a pergunta é se Michael Kretschmer conseguirá estender a série de vitórias da CDU no estado. Em uma entrevista com a ntv, ele comentou sobre temas como o debate sobre refugiados, a coalizão do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:24 Preocupações com o impacto da AfD na democraciaAs pesquisas indicam que a AfD está prestes a ter um aumento significativo de poder nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Esse desenvolvimento pode representar uma ameaça potencial às instituições democráticas, como destacou um grupo de pesquisa. De acordo com eles, apesar da crença em um Estado de direito robusto, isso não é necessariamente o caso.

Situação atualNo cenário atual, a coalizão vermelho-verde-preta liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), governando na Turíngia, luta para manter uma maioria nas pesquisas. Uma alternativa de governo após as eleições poderia ser composta pela CDU, pela Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD. A situação na Saxônia é ambígua quanto à manutenção da maioria da atual coalizão de CDU, SPD e Verdes. Kretschmer não descarta a ideia de uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda na Saxônia corre o risco de ser expulso do parlamento. Uma situação semelhante ameaça os Verdes e o FDP na Turíngia.

Na eleição estadual da Turíngia, a Aliança para a Alemanha (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, expressou interesse em formar uma coalizão com a CDU e potencialmente com o SPD. (a partir das 19:08)

Na Saxônia, a Alternativa para a Alemanha (AfD) está empurrando pela participação no governo, alegando ser o partido mais forte com mais de 30% dos votos. (a partir das 18:33)

