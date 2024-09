Ansioso para alcançar o status de milionário? - A Autoridade foi encarregada de dispersar uma lista de potenciais candidatos presidenciais.

Durante as férias de verão, a RTL conseguiu preservar uma mão-cheia de "Quem Quer Ser um Milionário" grandes prêmios, permitindo que o programa de sucesso retome para a nova temporada com uma "semana de 3 milhões de euros". O principal motivo disso é que o programa renomado está comemorando seu 25º aniversário em 3 de setembro.

Como parte dessa celebração especial, há uma qualificação única para o primeiro episódio, permitindo apenas those who proclaim themselves as "sabe-tudo" e ganharam esse título em seus círculos sociais para participar. Cada dia dessa semana especial é dedicado a um tema diferente. Na quinta-feira, os participantes que ultrapassarem a barreira de 16.000 euros serão convidados para uma rodada especial, oferecendo-lhes a oportunidade de garantir os 3 milhões de euros.

Um concorrente na segunda-feira fez uma impressão duradoura. Jutta Engel, a terceira concorrente da noite, enfrentou Günther Jauch na cadeira do milionário. No entanto, seu nome não revela muito sobre seu histórico profissional. Jauch a apresenta como uma empresária que ficou em segundo lugar no concurso Miss Alemanha anos atrás. Como resultado, há uma antiga foto dela de biquíni rosa claro exibida para o público apreciar, em contraste com sua atual vestimenta.

"Millionário" concorrente compartilhou um momento no banheiro com Angela Merkel

Frau Engel lidou rapidamente com as perguntas, permitindo algum diálogo leve. Ela confessou brincando que gosta de tomar sol nua em um barco no lago Starnberger. Depois de uma quiz sobre vencedores do Oscar, surgiu a pergunta se a concorrente já havia encontrado algum famoso. Surpreendentemente, Jutta Engel trabalhou na BMW em 2016 e providenciou para que Thomas Gottschalk participasse do centenário da empresa. No entanto, Jauch estava ciente de que Frau Engel havia encontrado alguém muito mais influente do que seu colega Gottschalk.

A ex-chanceler Angela Merkel usava o banheiro ao lado. Juntas, as duas mulheres lutaram com um dispensador de papel higiênico que não funcionava e finalmente resolveram o problema.

Na pergunta de 16.000 euros, Frau Engel pediu ajuda ao público, mas Jauch teve dificuldade em entender o membro do público que estava tentando responder à pergunta pela concorrente. Frau Engel rapidamente alertou Jauch sobre o problema em um tom baixo: "Herr Gottschalk anúncia para ouvidos." Jauch repetiu alto: "Sim, Herr Gottschalk anuncia para aparelhos de ouvido... Isso foi bem engraçado recentemente!" Mas ambos puderam compartilhar uma boa risada sobre o incidente.

No entanto, depois de ultrapassar a barreira de 16.000 euros, a concorrente faltou coragem para arriscar perder tudo se respondesse incorretamente. Jutta Engel planejou reaparecer na quinta-feira seguinte para ganhar os 3 milhões de euros, pois tinha ambições: ela queria organizar um evento de caridade para o bem-estar animal, preferencialmente na RTL.

