17:06 Idioma: "Hora de Agir Agora"

A líder do Partido Verde, Ricarda Lang, expressa sua preocupação com a necessidade urgente de ação política em resposta aos graves casos de enchentes no Centro e Leste Europeu. Ela culpa a crise climática pelo aumento da frequência, intensidade e probabilidade de enchentes e chuvas fortes. Ela pede que a política não apenas reaja, mas também se prepare para tais situações. Seus sentimentos são ecoados após discussões com a executiva do partido em Berlim. "Então, é hora de agir agora", ela sugere. Ela argumenta que a questão da proteção climática deve ser priorizada mais alto na agenda política. Olhando para o líder da CDU, Friedrich Merz, ela destaca que o mundo não acabou no ano passado, como ele havia afirmado, apenas para enfatizar a importância de se dar mais atenção à proteção climática.

16:41 Áustria Aloca Milhões para Limpeza de Danos por Inundações

O chanceler da Áustria, Karl Nehammer, inicialmente alocou 300 milhões de euros do fundo de desastres para limpar os danos das inundações na Áustria. Esses fundos podem ser complementados se necessário, menciona o chefe do governo da OVP. Indivíduos privados que perderam propriedade devido ao desastre natural também podem solicitar ajuda financeira deste fundo. O alcance dos danos causados pelas chuvas recorde de vários dias no leste da Áustria ainda é incerto.

16:08 Raio no Barragem: Evacuação Imediata

O prefeito de Paczkow, Artur Rolka, no sudoeste da Polônia, anunciou uma evacuação imediata de distritos de menor altitude devido a uma rachadura descoberta na barragem de um reservatório. Ele alerta que o dano pode piorar e pede que todos os residentes que precisam ser evacuados se reportem. Proprietários de casas e moradores de apartamentos ainda não afetados pela água também são aconselhados a deixar e se mudar para áreas seguras da cidade. Após apelos de evacuação voluntária terem sido ignorados, o prefeito decidiu por uma evacuação compulsória, ele afirma em uma entrevista na televisão polonesa. O reservatório afetado foi construído acima de Paczkow no Glatzer Neiße, um afluente do Oder.

15:54 Habeck: Mais Esforços para "Domar a Crise Climática"

O vice-chanceler do Partido Verde, Robert Habeck, pede mais determinação na proteção climática diante do desastre de enchentes em vários países europeus. Ele defende a expansão mais rápida de fontes renováveis, a transição energética e a produção industrial amiga do clima. "Enchentes mais frequentes, catástrofes como a do vale do Ahr, este ano na Baviera - elas são um resultado da crise climática", diz Habeck. "Portanto, nossos esforços para domar a crise climática são tão cruciais". No entanto, ele reconhece que os eventos climáticos extremos não podem ser parados neste ponto, então mais medidas preventivas são necessárias. "Barragens mais fortes, sistemas de retenção, mais espaço para rios" são necessários para proteger melhor as pessoas, ele sugere.

15:36 Mais Mortes por Inundações

Pelo menos 15 pessoas morreram devido a enchentes em vários países europeus, incluindo Áustria (3 mortes), República Checa (1 fatalidade), Polônia (5 mortes) e Romênia (6 mortes).

15:21 Polônia Declara Estado de Catástrofe para Regiões Afetadas

A Polônia declarou estado de catástrofe para as áreas atingidas por enchentes, concedendo mais poderes às autoridades para emitir ordens e temporariamente restringir liberdades civis e direitos. Isso inclui a capacidade de ordenar facilmente a evacuação de certos lugares ou instalações e proibir cidadãos de estar em certas áreas.

14:59 Especialista Explica as Causas dos Eventos de Chuva Extrema

Um especialista, Georg Johann, explica por que os eventos de chuva extrema e os riscos de enchentes estão se tornando mais frequentes. Ele associa isso à mudança climática. Paisagens inundadas, estradas alagadas, barragens encharcadas e comunidades encharcadas são as cenas trágicas na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia devido a essas chuvas fortes.

14:34 Ferrovias Federais da Áustria Estendem Aviso de Viagem até Quinta-Feira

As Ferrovias Federais da Áustria estenderam o aviso urgente de viagem emitido em 13 de setembro de 2024 até 19 de setembro de 2024 devido às condições climáticas severas em toda a Áustria.

14:19 Número de Mortes por Inundações na Europa Aumenta

Pelo menos 11 pessoas morreram em partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa devido a enchentes. Na Áustria, duas pessoas a mais morreram, enquanto uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região oriental de Morávia-Silésia na República Checa. As autoridades checas também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas.

14:04 Desastre de Inundações na Europa: Governo Federal Oferece Ajuda

O governo federal está oferecendo ajuda às pessoas afetadas por enchentes em vários países europeus. "Nossos vizinhos, parceiros europeus e até mesmo aqueles aqui devem entender: Estamos acompanhando de perto a situação e estamos preparados para ajudar", declara a porta-voz adjunta do governo, Christiane Hoffmann, em Berlim. A devastação na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é frequentemente catastrófica. Hoffmann diz: "Essas imagens perturbadoras e notícias de vítimas e desaparecidos deixam-nos horrorizados e solidários. Em nome do governo federal, nossas condolências e solidariedade vão para todos os afetados."

13:43 Orban Cancela Obrigações Internacionais

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, adiou todas as suas obrigações internacionais devido às enchentes em seu país. "Devido às condições climáticas extremas e às enchentes em curso na Hungria, adiei todas as minhas obrigações internacionais", postou Orban no serviço online X. Não foram fornecidas mais informações. Orban estava programado para falar em um debate sobre o programa de seis meses da presidência do Conselho da UE da Hungria no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O político de direita é frequentemente recebido com críticas duras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava Submersa: Barragens Quebradas na Terceira Cidade do País As evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido ao perigo iminente de enchentes. "Furos claros foram identificados em vários distritos", declarou o ministro do Meio Ambiente, Petr Hladik, após uma reunião de emergência. Residentes foram parcialmente evacuados usando botes infláveis. Estimativas sugerem que cerca de 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através dos gaps. Tentativas estão sendo feitas para preencher os gaps com pedras. Ostrava, com uma população de aproximadamente 285.000 habitantes, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. Ostrava, uma cidade industrial e mineira, fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O tráfego de trem para Ostrava e mais além, em direção à Polônia, foi completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em nearby Bohumin, as redes de energia e móvel falharam devido às enchentes. O suprimento de água caiu em vários locais.

12:33 Chuva Recorde: 450 Litros por Metro Quadrado na Cidade Tcheca A chuva da depressão "Anett" é significativa: Desde sexta-feira, 450 litros de chuva por metro quadrado caíram em Serec, República Checa, perto da fronteira com a Polônia. Este é o maior registro de chuva dos últimos dias, de acordo com o meteorologista da ntv.de, Oliver Scheel. Na Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera com 320 litros em quatro dias. Na Áustria, 364 litros caíram na área de St. Pölten e 369 litros em Lilienfeld. Viena registrou 279 litros, mas os pluviômetros falharam posteriormente, então informações exatas não estão disponíveis no momento. Na Polônia, a maior quantidade de chuva caiu em Katowice, com 200 litros.

12:25 Romênia: Inundações Matam Seis Pessoas na Região dos Cárpatos Chuva pesada e enchentes severas mataram pelo menos seis pessoas na região dos Cárpatos, na Romênia. As regiões de Galati, Vaslui e Iasi, no leste da Romênia, foram particularmente afetadas. Cerca de 300 pessoas tiveram que ser evacuadas, e cerca de 6.000 casas rurais foram inundadas. As vítimas são principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de enchentes permanecerá em vigor até meio-dia. As inundações afetam principalmente aldeias remotas. Pessoas procuraram refúgio em telhados para evitar serem arrastadas pelas águas das enchentes. Centenas de bombeiros foram mobilizados.

11:59 Enchentes na Saxônia: Pico se Aproxima

Os níveis de água no Elba, na Saxônia, continuam a subir. Em Dresden, o nível está em 5,62 metros ao meio-dia, de acordo com o centro de controle de enchentes do estado. O segundo nível de alerta de enchentes foi emitido no domingo à noite. Espera-se que o terceiro nível de alarme, em seis metros, seja ultrapassado na terça-feira de manhã. O nível do Elba em Dresden deve continuar a subir até a quarta-feira à noite e atingir seu pico. Em Schönau, na fronteira com a República Checa, o terceiro nível de alarme foi ativado com um nível de água do Elba de 6,13 metros. No Neiße, em Görlitz, o terceiro nível de alarme também foi acionado, mas o centro de controle de enchentes espera que os níveis de água comecem a diminuir. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de pico.

11:33 Áustria: Duas Morteiras Adicionais

Na Áustria, duas pessoas a mais morreram devido às enchentes, de acordo com a polícia. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas casas em comunidades em Baixa Áustria, informaram as autoridades. Ambos os homens foram levados pelas águas das enchentes em suas casas. No domingo, um bombeiro também morreu enquanto drenava uma adega. Circunstâncias excepcionais foram declaradas na Áustria Oriental devido à chuva persistente nos últimos dias. Mais de 1.800 edifícios foram evacuados e numerous roads were closed due to flooding.

After intense storms and floods in southwestern Poland, Wrocław (formerly known as Breslau) in Lower Silesia is bracing for more flooding. Mayor Jacek Sutryk has issued a flood warning for the city on the Oder River, instituting round-the-clock monitoring of dikes, regulation of canals, and shutting down dike crossings, as Sutryk explained in a Facebook video. The flood is predicted to reach Wrocław on Wednesday. Previously forecasts suggesting that Wrocław would escape severe flooding have been revised, Sutryk shared. Although the flood won't reportedly be as high as the 1997 Oder flood that submerged a third of the city, Sutryk pointed out that the infrastructure is now in much better shape with new dikes, retention basins, and polders. He hopes that the city won't be inundated.

10:35 Atualização do Governador sobre a Situação de Inundação: "Ainda é Crítica" Apesar de uma pausa temporária na chuva, a situação de inundação na Baixa Áustria permanece crítica. "Não acabou, ainda é crítica, ainda é intensa", afirma a Governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Até 80 litros de chuva por metro quadrado são esperados em algumas áreas na segunda-feira. O problema atual são as barragens. "O risco de colapso das barragens é significativo", afirmam as autoridades. A vida pública está altamente prejudicada. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas, 1.800 edifícios foram evacuados, muitos estudantes e crianças de jardim de infância estão ficando em casa, diz Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 domicílios estão atualmente sem energia. O alcance dos danos é atualmente incerto. "Os atingidos pelas enchentes serão certamente assistidos", acrescenta Mikl-Leitner. Na Baixa Áustria, até 370 litros de chuva por metro quadrado caíram nos últimos dias - várias vezes a taxa mensal típica.

10:10 Níveis do Rio Elba Aumentam na Saxônia Os níveis do Rio Elba na Saxônia continuam a subir. De acordo com dados do Centro de Controle de Inundações do Estado, o valor em Dresden atingiu 5,54 metros pela manhã cedo. Espera-se que a marca de seis metros seja ultrapassada mais tarde hoje, acionando o estágio três de alerta máximo. Nesse nível, a inundação de áreas urbanas é uma possibilidade. O estágio três de alerta já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Checa, onde o nível da água foi registrado em 6,09 metros. O Lausitzer Neiße perto da fronteira com a Polônia também tem um estágio três de alerta, com o nível da água a apenas um centímetro da marca quatro de alerta máximo. Uma seção da rodovia federal B99 teve que ser fechada em Görlitz por motivos de segurança, confirmou um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o estágio três é de 4,80 metros aqui.

09:49 Inundações Catastróficas na República Checa: Homem Encontra a Morte nas Águas A primeira morte documentada nas inundações na República Checa ocorreu. As autoridades também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem morreu no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal, parte da Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Três indivíduos que estavam em um carro que ficou submerso em um rio caudaloso perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník ainda estão desaparecidos. Nenhum vestígio do veículo foi encontrado. As outras pessoas desaparecidas foram arrastadas para vários cursos de água, como o rio Otava. Um residente de uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, descreveu a situação como uma "inundação secular" - uma inundação que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, outros países da UE também relataram mortes por inundação (veja a entrada 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis indivíduos na Romênia.

09:17 Mulher Cai na Neiße ao Verificar o Nível da Água em Görlitz Uma mulher escorregou e caiu na Neiße enquanto verificava o nível da água perto do Parkhotel Merkur em Görlitz. Os relatórios iniciais da polícia indicam que a mulher foi arrastada cerca de 700 metros rio abaixo antes de conseguir se libertar perto da barragem de Vierradmühle. Ela agora está recebendo tratamento no hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações em Grande Escala no Elba e Oder A Agência de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. "Estamos nos preparando para mobilizar equipes maiores para o Elba e Oder, se necessário", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no "Morning Magazine" do ZDF. Voss recomenda que os habitantes nas áreas de risco armazenem suprimentos essenciais. Voss observa que a Alemanha teve sorte até agora, mas espera que os rios Elba, Neiße e Oder encham esta semana. No fim de semana, a THW enviou cerca de 140 pessoal para a Baviera e Saxônia, incluindo assistência na ponte Carolabridge desmoronada em Dresden. Voss alerta que esta é a quarta ocorrência significativa de enchentes na Alemanha este ano e é importante estar preparado e investir em equipamentos. "Em essência, esses são custos de adaptação ao clima", diz Voss.

08:43 Autoridades polacas abordam situação de desastre por enchentes Após as graves inundações no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki convocou uma reunião do gabinete de emergência pela manhã de segunda-feira. Morawiecki elaborou um decreto declarando estado de desastre, mas o gabinete precisa aprová-lo. Chuvas persistentes levaram a inundações na região sudeste da Polônia perto da fronteira com a República Checa, especialmente em Nysa na região de Opole durante a noite. O rio Glatzer Neiße, um afluente do Oder, inundou a sala de emergência do hospital local, como relatado pela agência de notícias PAP, forçando a evacuação de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas.

08:15 Baviera enfrenta mais chuva e níveis de água elevados A situação das inundações na Baviera permanece precária em algumas áreas, com previsão de mais chuva. Apesar de não haver melhoras significativas observadas nas regiões afetadas durante a noite, a polícia afirmou que ainda não há sinal de alívio, já que o Serviço de Informações sobre Níveis de Água (HND) prevê outro aumento nos níveis de água com a chuva que marcará o início da semana. O HND espera um aumento nos níveis de água do Danúbio em Passau, do Vils em Vilshofen e do Isar em Munique. A situação deve melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a planície. É provável que haja chuvas significativas de 40 a 70 litros por metro quadrado, com até 90 litros em regiões mais estáveis.

07:32 República Tcheca continua a sofrer: Níveis de água aumentam Não há sinal de alívio para as áreas inundadas e atingidas por inundações na República Tcheca, onde a onda de enchente do rio Morava chegou a Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga. A cidade com quase 10.000 habitantes foi submersa, informou a agência de notícias CTK. As autoridades locais pediram ao público que não impeça os serviços de emergência. "Nos próximos horas, esperamos um aumento adicional no nível de água do rio Morava", alertou o prefeito através das redes sociais.

07:03 Quebra de barragem na Polônia: Medo de enchentes crescentes Os moradores da região da Glatzer Neiße, na Polônia, se preparam para o pior à medida que as enchentes destruidoras se aproximam, após a quebra de uma barragem. Imagens mostram a intensidade das águas em movimento.

06:40 Tragédia das inundações na Europa: Vítimas na Polônia e Romênia A Polônia, a República Tcheca e a Baixa Áustria lidam com as consequências de enchentes uma vez a cada século, enquanto a situação na Romênia também é crítica após chuvas torrenciais. Várias fatalidades foram relatadas em países da União Europeia devido às inundações: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações na República Tcheca devido às inundações Tempestades intensas inundaram cidades inteiras da República Tcheca, como Jeseník, nas montanhas Beskids, e Krnov, na fronteira com a Polônia. Os serviços de emergência tiveram que resgatar várias pessoas de barco e helicóptero em Jeseník. Após as inundações, o risco de deslizamentos de terra foi grande em vários locais.

05:49 Passageiros de cruzeiro presos pelas inundações em Viena Chuva pesada no Danúbio deixou dezenas de passageiros presos em um navio de cruzeiro suíço em Viena. Mais de 100 passageiros e 40 tripulantes a bordo do "Thurgau Prestige" não podem desembarcar devido às passarelas inundadas, segundo a emissora suíça SRF via Thurgau Travel. Os passageiros não podem deixar o navio enquanto o cais estiver inundado. Outras embarcações também estão presas em Viena. As autoridades locais decidirão sobre a partida dos passageiros, enquanto eles podem ter que permanecer a bordo até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" pretendia navegar de Linz para Budapeste e voltar, mas agora está preso em Viena.

A tempestade "Anett", reconhecida internacionalmente como "Boris", causou estragos com chuvas bíblicas e inundações na Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia, resultando em pelo menos oito fatalidades confirmadas.

