A Autoridade Federal está buscando bilhões de dólares de seu próprio contraparte federal para medidas de COVID-19.

Parece que o governo federal pode estar enfrentando uma sobrecarga financeira adicional em suas negociações orçamentárias. De acordo com uma nova opinião jurídica, as políticas do estado contra a covid-19 vêm usando fundos de contribuintes, e agora é exigida uma restituição de aproximadamente 6 bilhões de euros.

A empresa de saúde DAK-Gesundheit, segundo a agência de notícias alemã dpa, considerou inconstitucional o uso de fundos de contribuição para medidas contra a covid-19, o que equivale a um mau uso desses fundos. A advogada Dagmar Felix, da Universidade de Hamburgo, argumenta na opinião que o acesso a contribuições de seguro social não deve ser permitido para esse fim, uma vez que isso essencialmente usaria essas contribuições para financiar o orçamento geral do estado.

A pandemia de coronavírus resultou em custos adicionais de cerca de 13 bilhões de euros para o seguro de cuidados de saúde, segundo a DAK. O governo federal só compensou uma parte desses custos, deixando um saldo de cerca de 6 bilhões de euros.

Falta de reembolso pode levar a aumentos de contribuição

O assunto da compensação total é crucial devido às dificuldades financeiras do seguro de cuidados de saúde. As empresas de saúde prevêem que um aumento de pelo menos 0,2 ponto percentual na taxa de contribuição será necessário até o início de 2025.

Andreas Storm, presidente do conselho da DAK, acredita que se o governo federal reembolsar integralmente os custos da covid-19, poderá evitar esse aumento. " Nossa opinião jurídica é clara: Houve um mau uso de fundos de contribuição durante a pandemia, que agora deve ser corrigido diante de nossas atuais dificuldades financeiras", disse ele à dpa. Ele alertou: "Se os meios financeiros necessários no valor de 6 bilhões de euros forem fornecidos neste ano, o aumento da contribuição que se avizinha no final do ano pode ser evitado para os segurados". O governo de trânsito visa aprovar seu orçamento de 2025 até meados de novembro.

