A Autoridade do Governo permitirá aos produtores agrícolas estabilizarem os seus rendimentos.

Na primavera, os agricultores alemães se levantam em protesto. O governo responde em julho fortalecendo o setor agrícola. Esta medida permite uma tributação flexível dos lucros no futuro e reforça a posição dos agricultores contra o comércio varejista. O Bundesrat aprova esse pacote.

O Bundesrat endossa a reforma agrícola do governo federal, que visa ajudar ainda mais os agricultores. Uma maioria de representantes dos estados federados aprovou um trio de leis, ratificando a resposta do governo ao movimento dos agricultores que durou um ano, desde o final do ano passado.

O pacote inclui uma medida de alívio da taxa de lucro: os rendimentos podem ser médios e tributados em um período de três anos, em vez de serem tributados individualmente a cada ano. Em situações de flutuações significativas dos lucros, isso pode resultar em uma redução dos impostos. Principalmente, pequenas e médias empresas agrícolas e florestais são influenciadas por lucros instáveis devido às mudanças climáticas, como sugerido no resumo legislativo.

Agricultores Ganham Vantagem Sobre o Comércio Varejista

As regulamentações que governam o comércio varejista de alimentos também são alteradas, com o objetivo de melhorar a posição dos agricultores. Eles recebem proteção contra práticas comerciais predatórias, como prazos de pagamento prolongados. O pacote legislativo foi aprovado no início de julho e agora pode ser implementado.

"Estamos fortalecendo os agricultores no mercado através das ações aprovadas no Bundesrat hoje", declarou o Ministro Federal da Agricultura, Cem Özdemir. Com a flexibilização da taxa de lucro, "as empresas podem planejar melhor, o que tem uma relevância significativa nestes anos recentes marcados por padrões climáticos imprevisíveis".

No entanto, o Ministro da Agricultura de Saxônia-Anhalt, o político da CDU Sven Schulze, expressou preocupações no Bundesrat, especificamente que nem todas as empresas se beneficiaram das novas condições de depreciação - como cooperativas e empresas de ações. "É fundamental corrigir esse problema imediatamente se quisermos aliviar verdadeiramente a agricultura", declarou Schulze.

A Comissão, que supervisiona as políticas agrícolas no nível da União Europeia, expressa apoio às mudanças feitas no setor agrícola da Alemanha. Reconhecendo os benefícios da flexibilização da taxa de lucro, a Comissão vê potencial para a implementação de medidas semelhantes em toda a UE para ajudar os agricultores que enfrentam desafios climáticos.

