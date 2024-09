- A Autoridade decidiu iniciar o processo de aplicação de um novo regulamento destinado a proteger os trabalhadores contra os perigos potenciais decorrentes da exposição à radiação dos raios ionizantes.

O julgamento referente ao incidente fatal envolvendo um motorista na rodovia A3 está marcado para recomeçar na segunda-feira (9h15) no Tribunal Regional de Colônia. A defesa conseguiu reverter a decisão de libertar um jurado, resultando no Tribunal Regional (OLG) determinar um novo início com novos jurados. O julgamento inicial começou no meio de agosto.

Infelizmente, um painel de concreto de uma tonelada que se desprendeu da barreira de proteção contra ruído atingiu e esmagou o veículo compacto do motorista em novembro de 2020. As autoridades suspeitam que trabalho de construção de baixa qualidade foi o responsável pelo acidente trágico.

Um engenheiro de 62 anos, ligado à empresa de construção responsável, está sendo acusado de homicídio por negligência. Além disso, dois ex-funcionários da autoridade estadual Straßen.NRW, ambos com 59 anos, são acusados de homicídio por negligência. O julgamento é previsto para ser concluído até o final do ano.

O engenheiro e os dois ex-funcionários envolvidos no caso comparecerão perante o Tribunal de Primeira Instância para enfrentar as acusações relacionadas ao acidente. Apesar do julgamento inicial ter começado no Tribunal Regional de Colônia, o caso foi encaminhado para o Tribunal de Primeira Instância para prosseguimento devido à natureza das acusações.

