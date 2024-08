- A Autoridade apresentou igualmente uma sugestão para um mandato que se concentre na protecção dos trabalhadores contra os perigos decorrentes da exposição a radiações ionizantes.

O setor turístico em Saxônia-Anhalt vem se recuperando gradualmente dos seus passados tropeços nos últimos meses. Com 3,9 milhões de pernoites no primeiro semestre do ano, os números estão a apenas um ponto percentual abaixo do recorde de 2019, segundo a Associação das Caixas Econômicas da Alemanha Oriental ao apresentar o Barômetro de Turismo das Caixas Econômicas deste ano. Além de turistas de outros estados alemães, também houve um aumento de estrangeiros visitando Saxônia-Anhalt.

Várias regiões experimentaram um aumento nas pernoites no primeiro semestre, de acordo com o Barômetro de Turismo. Regiões como Altmark e Elbe-Börde-Heide tiveram um aumento particularmente significativo.

Está claro que Saxônia-Anhalt é um destino popular o ano todo. Também foram registrados bons números nas estações da primavera e do outono. No entanto, o barômetro sugere que uma imagem mais completa precisa ser pintada para atrair mais pessoas para a região, de acordo com a associação.

Humores negativos apesar da recuperação

As instalações culturais e de lazer relataram um aumento no número de visitantes em comparação com o primeiro semestre de 2023. Por exemplo, castelos e palácios tiveram um aumento de quatro por cento no número de visitantes em comparação com o ano anterior. No entanto, o número de visitantes em zoológicos e parques de animais caiu quatro por cento. A frequência de passeios de um dia também depende das condições climáticas.

Modernização é a chave para o crescimento

Para que a indústria turística em Saxônia-Anhalt possa expandir, ela precisa repensar sua abordagem, de acordo com a associação. "Precisamos abordar o turismo de forma diferente. A transformação sustentável não é uma tendência, mas o futuro no qual vale a pena investir", afirmou Ludger Weskamp, diretor-geral da Associação das Caixas Econômicas da Alemanha Oriental. Segundo ele, a sustentabilidade é um critério usado pelos alemães para avaliar a qualidade da hospedagem. A indústria hoteleira, por exemplo, precisa

