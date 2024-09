- A autoridade administrativa propõe um plano orçamental duplo para os anos 2025 e 2026.

O governo do Reno-Palatinado apresentará sua proposta para o orçamento duplo de dois anos na terça-feira (13h). Esta proposta já recebeu luz verde do gabinete antes de sua apresentação pública. Os principais pontos desta proposta serão apresentados pelo Presidente do Estado Alexander Schweitzer, pelo Ministro das Finanças Doris Ahnen (ambos do SPD), pelo Ministro da Família Katharina Binz (Verdes) e pelo Ministro da Economia Daniela Schmitt (FDP). Este painel diversificado representa os três partidos participantes da coalizão de trânsito luminoso.

Após a decisão do gabinete, a proposta de orçamento duplo será encaminhada para o parlamento estadual. Lá, o parlamento mergulhará nos detalhes numéricos. Após uma discussão aprofundada pela Comissão Orçamento e Finanças, a sessão plenária do parlamento, como a última instância decisora do orçamento, dará o voto final.

A proposta de orçamento duplo, aprovada pelo gabinete, terá um impacto significativo no setor financeiro do Reno-Palatinado. Após uma análise rigorosa pela Comissão Orçamento e Finanças, o setor financeiro monitorará de perto a aprovação final do parlamento do orçamento duplo.

