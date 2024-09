A autoridade administrativa pretende defender a utilização de carros elétricos como veículos de serviço.

O governo federal está planejando revigorar as vendas de veículos elétricos oferecendo incentivos específicos para empresas devido à queda na demanda após o fim das subsídios governamentais. Esta iniciativa, intitulada "Iniciativa de Crescimento", inclui a introdução de deduções fiscais aprimoradas para carros elétricos usados como veículos empresariais. De acordo com o projeto de lei, o objetivo principal do governo federal é avançar significativamente na eletromobilidade na Alemanha. Eles acreditam que medidas fiscais substanciais são necessárias para alcançar esse objetivo.

O mercado de veículos elétricos passou por uma queda significativa após o fim dos subsídios governamentais. O bônus ambiental, um incentivo popular, foi abruptamente encerrado em dezembro devido a restrições financeiras. As negociações orçamentárias em julho resultaram no acordo sobre a "Iniciativa de Crescimento", que inclui incentivos fiscais para carros elétricos usados por empresas.

Mais especificamente, o plano envolve a introdução de uma depreciação fiscal especial para veículos elétricos e zero emissões recém-registrados, a partir de 1 de julho de 2024. Além disso, o limite para o preço de lista bruto de veículos elétricos na tributação empresarial, atualmente fixado em 70.000 euros, será aumentado para 95.000 euros.

O Ministro da Economia, Robert Habeck, espera que a demanda por veículos elétricos aumente devido a esta iniciativa, que ele descreveu como um "empurrão na demanda". Carros empresariais, em particular, são cruciais para o mercado de carros usados, já que são mantidos por períodos relativamente curtos.

O projeto de lei também sugere que as novas medidas fornecerão "incentivos fiscais claros" que ajudarão especificamente na expansão do mercado de eletromobilidade no setor empresarial. Esta regulamentação só se aplicará a veículos elétricos recém-adquiridos. A introdução é prevista para ser temporária, durando de julho de 2024 a dezembro de 2028, com o objetivo de promover decisões de investimento rápidas.

De acordo com o projeto de lei, as perdas fiscais esperadas para 2024 são mínimas. Em 2025, as perdas fiscais estimadas são de 480 milhões de euros, e até 2028, espera-se que cheguem a 540 milhões de euros.

