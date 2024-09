- A autoridade administrativa introduz o "Plano de Avaliação" dos serviços essenciais durante as crises.

O chefe do governo de Hesse, Boris Rhein, junto com o ministro do Interior, Roman Poseck (ambos do CDU), apresentará um "Pacote de Respeito" para o pessoal em serviço em Hesse na quinta-feira (às 11h) na Estação de Bombeiros e Resgate 1 de Frankfurt.

Os primeiros responders, que incluem pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia e Serviços de Resgate, estão continuamente ativos 24/7 para garantir a segurança dos residentes. Infelizmente, é preocupante que esses heróis estejam cada vez mais sujeitos a agressões, como observado pelo Ministério do Interior em preparação.

No ano passado, 5.056 policiais, 171 profissionais de resgate e 24 bombeiros em Hesse foram vítimas de crimes. As autoridades estaduais de Hesse pretendem combater esse problema com o "Pacote de Respeito".

O "Pacote de Respeito" propõe medidas aprimoradas para proteger o bem-estar do pessoal em serviço, reconhecendo o aumento das agressões que eles enfrentam. É crucial que o poder de resgate, que exemplifica coragem e dedicação diariamente, receba a proteção necessária para desempenhar suas funções críticas de maneira eficaz.

