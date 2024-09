A Austrália enfrenta inundações, tempestades e temperaturas escaldantes.

Recentes observações meteorológicas apontam para temperaturas escaldantes nas regiões ocidentais e setentrionais da Austrália, batendo recordes de calor anteriores. Agora, a porção sul do país está a enfrentar os seus próprios extremos. Tempestades violentas estão a causar estragos nas infraestruturas, com chuvas torrenciais a provocarem inundações extensas em várias áreas, incluindo centros urbanos importantes como Melbourne e Sydney.

Em Tasmania e no estado de Vitória, incluindo a cidade agitada de Melbourne, mais de 100.000 residentes perderam temporariamente a energia, de acordo com a ABC News. Agricultores no norte de Tasmania, como Chris Kilby de Westwood, descreveram os ventos como "simplesmente abomináveis", com a tempestade a arrancar telhados e a desarraigar árvores. Tragicamente, uma mulher de 63 anos morreu depois de uma árvore ter caído numa casa de férias em Moama, uma cidade na fronteira entre Nova Gales do Sul e Vitória.

Sydney também foi afetada: mais de trinta voos foram perturbados no aeroporto devido à tempestade, com apenas uma pista operacional relatada pela "Sky News Australia".

Tempo escaldante no oeste e no norte

No entanto, um contraste marcante com estes padrões meteorológicos é observado na Austrália Ocidental e no Território do Norte, onde os dias recentes testemunharam a estabelecimento de novos recordes de calor – é inverno aqui na Austrália.

Numa das principais destinações turísticas da Austrália, Kimberley, registou-se uma temperatura escaldante de 41,5 graus Celsius na estação meteorológica de Yampi Sound na semana passada, marcando um máximo histórico para essa época do ano. Para piorar a situação, as temperaturas de agosto na Austrália foram registadas como as mais altas desde o início dos registos, segundo o Weatherzone. A mudança climática parece estar a deixar a sua marca no país.

