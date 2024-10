A ausência de Musiala é notável no jogo importante do Bayern, com Nagelsmann respondendo prontamente

Má notícias infelizes para o Bayern de Munique e a seleção nacional da Alemanha: os detentores do título terão que jogar sem Jamal Musiala no domingo, no confronto da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt (17h30 / DAZN e cobertura ao vivo disponível em ntv.de), assim como o técnico Julian Nagelsmann fará nos próximos jogos da Liga das Nações. Musiala só entrou no segundo tempo da derrota por 0:1 do Bayern na Champions League contra o Aston Villa, devido à gestão da carga de trabalho. O meio-campista ficará de fora por algum tempo devido a desconforto na articulação do quadril, como anunciou o clube.

De acordo com a Federação Alemã de Futebol (DFB), Musiala não se juntará à equipe em Herzogenaurach, como estava programado para segunda-feira. Nagelsmann selecionou o novato do Stuttgart, Jamie Leweling, como substituto de Jamal nos jogos contra a Bósnia em 11 de outubro, em Zenica, e o tradicional confronto contra os Países Baixos em 14 de outubro, em Munique. O jogador de 23 anos já representou as seleções alemãs sub-19, sub-20 e sub-21. Leweling é agora o sexto profissional do Stuttgart incluído na lista de 23 jogadores de Nagelsmann.

"Ele entrega apresentações impressionantes, é uma ameaça na frente do gol e extremamente difícil de defender devido à sua velocidade e físico", afirmou o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, sobre o nativo de Nuremberg, com experiência em Greuther Fürth e Union Berlin, não faz muito tempo. "Ele também é altamente disciplinado defensivamente e sempre pronto para defender. Isso o torna um ativo valioso para nós", acrescentou Hoeneß.

Nagelsmann terá que encontrar substitutos para três jogadores cruciais durante os jogos da Liga das Nações. Além de Musiala, o goleiro titular Marc-André ter Stegen (rasgo no tendão patelar do joelho direito) do FC Barcelona e o atacante Niclas Füllkrug também estão fora. Füllkrug ainda está se recuperando de problemas no tendão de Aquiles. Pela primeira vez, Nagelsmann escolheu o atacante do Borussia Mönchengladbach, Tim Kleindienst, para substituir Füllkrug.

Apesar da ausência de Jamal Musiala devido a desconforto na articulação do quadril, o FC Bayern de Munique continuará sua rigorosa agenda, sem ele no jogo da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt e nos próximos jogos da Liga das Nações. Em sua ausência, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, selecionou o novato do Stuttgart, Jamie Leweling, para substituir o meio-campista nos próximos jogos da Liga das Nações contra a Bósnia e os Países Baixos.

Leia também: