A aula magistral de Chris Paul leva os Phoenix Suns a uma vantagem de 2-0 nos playoffs da NBA

Paul, que faz 37 anos na sexta-feira, somou 28 pontos, seis ressaltos e oito assistências para inspirar os Suns a vencerem por 129-109 a série de melhor de sete dos playoffs da Conferência Oeste.

O jogo parecia que ia ser apertado no quarto período, já que os Suns estavam a ganhar por apenas seis pontos, 89-83, mas o Phoenix transformou-o numa vitória confortável depois de marcar 40 pontos no último período, incluindo 14 de Paul.

"Vocês me dizem que estão vendo a mesma coisa", disse aos repórteres Devin Booker, também armador do Suns - que marcou 30 pontos, o melhor da equipe - quando perguntado sobre a longevidade de Paul.

"Impressiona-nos sempre que o vemos, mas não nos surpreende. É apenas a vontade de vencer".

Os Suns vão para Dallas com uma vantagem de 2-0 e esperam que Paul possa continuar a ser decisivo. O jogador de 36 anos, no entanto, está a manter os pés no chão.

"Só temos de nos apoiar no trabalho", disse Paul aos jornalistas, explicando a sua capacidade de continuar a jogar ao mais alto nível. "Tudo se resume ao trabalho.

"Não se pode fazer batota no jogo. É preciso fazer força e condicionamento, é preciso levantar pesos, é preciso descansar, é preciso fazer os lançamentos.

"Quando se faz isso, vive-se com os resultados."

A estrela de Dallas, Luka Doncic, fez o seu melhor para manter a sua equipa na luta, com 35 pontos, cinco ressaltos e sete assistências em 13 de 22 lançamentos, mas pouco mais foi feito por uma equipa dos Mavs, o que levou o treinador Jason Kidd a pedir mais ao resto da sua equipa.

"Ele fez um grande jogo, mas ninguém mais apareceu. Temos de fazer com que os outros rapazes atirem melhor a bola", disse Kidd após o jogo. "Não podemos ganhar só com ele a marcar 30 pontos por noite - não nesta altura do ano. E estamos a jogar contra a melhor equipa da liga, por isso temos de pôr os outros a jogar melhor."

O jogo 3 é na sexta-feira, em Dallas.

Heat vence o Sixers por 2 a 0

Enquanto isso, na Conferência Leste, o Miami Heat ampliou sua vantagem nos playoffs para 2 a 0 depois de vencer o Philadelphia 76ers por 119 a 103 na quarta-feira.

Bam Adebayo e Jimmy Butler marcaram 23 e 22 pontos, respetivamente, para os anfitriões, que tiveram muito trabalho para os seus adversários.

A equipa de Filadélfia espera desesperadamente que o candidato a MVP Joel Embiid possa regressar depois de ter sofrido uma fratura facial e uma concussão contra os Toronto Raptors, para ajudar a recuperar as suas esperanças na pós-temporada.

No entanto, após a derrota de quarta-feira, o treinador dos Sivers, Doc Rivers, disse que ainda não tinha a certeza se Embiid estaria suficientemente apto para o jogo 3.

"Ele tem muitas etapas a cumprir, e acho que ainda não passou por nenhuma delas. Por isso, temos de esperar para ver", disse aos jornalistas.

O Philadelphia recebe o Jogo 3 na sexta-feira.

Fonte: edition.cnn.com