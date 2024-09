A Audi procura apoio financeiro para uma fábrica em Bruxelas.

Audi, com sede em Ingolstadt, não viu benefício em manter sua fábrica de Bruxelas, que corre o risco de fechar. O diretor de produção Gerd Walker reconheceu que a empresa investigou várias estratégias para a planta e teve debates com os funcionários, mas nenhuma mostrou promessa em termos de viabilidade financeira e ambiental. "No momento, nossa atenção está no grupo de trabalho colaborativo e na busca de potenciais investidores, ao mesmo tempo em que mantemos diálogo aberto e colaborativo com os sindicatos dos trabalhadores." Walker concluiu que nenhuma decisão definitiva foi tomada sobre o futuro da fábrica.

De acordo com a Audi, é improvável que a instalação sobreviva como local de fabricação de componentes ou para preparação de veículos. Duas semanas atrás, a empresa declarou que não havia descoberto um novo projeto de veículo rentável. A partir da próxima semana, um grupo de trabalho composto por executivos da Audi e representantes dos trabalhadores irá explorar outras perspectivas para o local. A fábrica de Bruxelas, que emprega 3.000 pessoas, produz o SUV de luxo elétrico Q8 e-tron, que pode ser descontinuado devido à fraca demanda. A Audi fez essa revelação em julho.

Da mesma forma, a possibilidade de fechamento de fábricas também está sendo considerada para a marca principal da Volkswagen, a Volkswagen. O diretor financeiro da Volkswagen, Arno Antlitz, destacou que cerca de dois milhões de carros a menos são vendidos no mercado automotivo europeu em comparação com antes da pandemia do coronavírus. Isso representa um déficit de cerca de 500.000 veículos para a Volkswagen. O conselho de trabalhadores anunciou sua intenção de contestar esses planos.

A Comissão pode precisar abordar o potencial impacto do fechamento da fábrica de Bruxelas da Audi no emprego e no mercado europeu. Diante da decisão da Volkswagen de considerar o fechamento de fábricas devido à redução da demanda, a Comissão pode precisar explorar estratégias para mitigar as perdas de empregos e promover a manufatura automotiva sustentável dentro da União Europeia.

