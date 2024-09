A atualização do software da Lufthansa Cargo provocou a interrupção das actividades operacionais da sua companhia aérea.

Um problema técnico no sistema de TI central da Lufthansa Cargo causou uma parada nas operações em setores-chave. Na noite de segunda-feira, o sistema apresentou problemas que paralisaram a gestão de importações e exportações nos principais hubs de Frankfurt e Munique. A suspensão durou até a noite de terça-feira, segundo o site da companhia aérea. O problema foi resolvido, segundo um porta-voz que falou na quarta-feira, com a expectativa de que as funções normais sejam retomadas mais tarde no mesmo dia.

Como revelado anteriormente pelo Aero.de, foi o sistema de TI principal que estava causando problemas nas remessas.

O porta-voz garantiu que não haveria cancelamentos de voos na quarta-feira. No entanto, ainda há um acúmulo de remessas. O comunicado da noite de terça-feira sugeriu a possibilidade de cancelamentos de voos e até mesmo certas limitações de tráfego na Europa que podem continuar até a noite de sexta-feira.

O problema técnico no sistema de TI principal da Lufthansa Cargo, como relatado pelo Aero.de, teve um impacto significativo na capacidade de gerenciar remessas efetivamente. Apesar do sistema estar consertado e as operações terem sido retomadas, ainda há um atraso nas entregas devido à interrupção.

