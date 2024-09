A atriz Rebel Wilson vai casar com o seu charme de conto de fadas da Disney.

Rebel Wilson, a famosa atriz australiana, recentemente se casou com sua parceira Ramona Agruma no cenário encantador de Sardinia, na Itália. De acordo com a renomada revista americana "People", as duas mulheres trocaram seus votos em um sábado.

Duas anos atrás, em junho de 2022, elas declararam publicamente seu relacionamento. Wilson compartilhou uma selfie do casal no Instagram com uma legenda cheia de amor, "Pensei que estava procurando meu príncipe encantado... mas talvez eu precisasse de uma princesa encantada o tempo todo". O pedido de casamento veio no dia dos namorados de 2023, bem na frente do castelo da Bela Adormecida no Disneyland da Califórnia.

Seu casamento provavelmente foi tão sonhador quanto sua história de amor. A Itália ocupa um lugar especial no coração do casal, já que foi onde eles passaram suas primeiras férias juntos. Logo após anunciar seu amor, Wilson compartilhou uma foto fofa do casal na cidade costeira de Porto Cervo, em Sardinia, onde eles passaram cinco dias no luxuoso hotel Cala di Volpe.

Antes de encontrar o amor com Agruma, Wilson foi relacionada a vários homens. Ela teve um romance intenso com um designer. Após apenas alguns meses de declarar publicamente seu amor em novembro de 2022, eles receberam sua filha Royce Lillian por meio de uma barriga de aluguel. Três meses depois, eles ficaram noivos. Em uma entrevista no programa australiano "Morning Show", Agruma mencionou como o nascimento de Royce foi uma experiência transformadora para ambas as mulheres. "É como começar a pensar em alguém além de você mesmo - as prioridades mudam".

Wilson e Agruma escolheram comemorar seu casamento na propriedade irmã de "Hollywood" em Sardinia, desfrutando do encanto, assim como em sua primeira fuga italiana. Sua história de amor, com raízes em Disneyland, pareceu encontrar uma continuação perfeita no cenário romântico italiano.

