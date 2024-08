"A atriz Jenna Ortega, conhecida pelo seu papel em 'Wednesday', está a dar uma performance extraordinária".

"Beetlejuice 2: Beetlejuice Again, o muito aguardado sequência de Tim Burton de seu sucesso de 1988, deu o pontapé inicial no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza. O evento teve uma estreia badalada na Lido, com os astros do filme em destaque. Todos os olhares estavam em Jenna Ortega, jovem atriz que desfilou um conjunto vermelho deslumbrante, composto por um top de tule em forma de coração e uma saia semi-transparente de malha, ambos combinando com o tom do batom.

No filme, Ortega, aos 21 anos, assume o papel de filha de Winona Ryder. A estrela de 'Stranger Things' apostou em um conjunto de poder todo preto para o evento, com blazer crops, colete, camisa branca e saia longa. Seu penteado foi um coque volumoso.

No tapete vermelho, a italiana Monica Bellucci, ícone do cinema com 59 anos, também fez presença. Ela faz parte de 'Beetlejuice 2' e é namorada de Burton. Bellucci escolheu um vestido preto elegante com mangas bufantes e decote profundo. Enquanto isso, a duas vezes ganhadora do Oscar, Cate Blanchett, brilhou com um vestido dourado brilhante sem alças, decorado com enfeites brilhantes no corpete.

Chegadas no Tapete Vermelho em Veneza

Os próximos dias trarão diversas celebridades globais para o festival de cinema em Veneza. Entre eles, George Clooney e sua esposa Amal já estão na cidade. Brad Pitt também é esperado para a estreia de seu projeto colaborativo 'Wolves'.

Além disso, a ex-esposa de Pitt, Angelina Jolie, debutará sua última obra na Lido. A estreia esperada de 'Joker: Folie à Deux' com Joaquin Phoenix e Lady Gaga aumenta a agitação no tapete vermelho do festival.

O filme 'Beetlejuice 2: Beetlejuice Again' está programado para estrear no prestigiado local de Hollywood, o Dolby Theatre, após seu lançamento bem-sucedido no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Monica Bellucci, atriz renomada de Hollywood, também faz parte do filme e marcou presença no evento do tapete vermelho em Veneza."

Leia também: