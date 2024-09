A atriz Gemma Arterton alega que o diretor tentou coagir-a a fazer uma cena explícita.

Em uma interação com a publicação britânica Radio Times, publicada na terça-feira, Arterton revelou que, durante as filmagens, um diretor não identificado insistiu para que ela e seu colega de elenco gravassem uma cena explícita em uma cama.

"Eu respondi: 'Não, essa cena foi feita para ficarmos fora da vista, então só os sons seriam ouvidos.' Eu nunca teria aceitado o papel se isso envolvesse filmagem", compartilhou Arterton com o Radio Times.

Ela contou que o diretor tentou convencê-la a filmar a cena, mas ela recusou veementemente.

Arterton sugeriu que, se fosse mais jovem na época, teria se sentido mais ansiosa quanto à possibilidade de ser demitida por recusar a filmagem.

"Eu só me senti segura para dizer isso porque era mais velha", ela comentou.

"Quando comecei a atuar, a nudez era praticamente uma exigência - era simplesmente esperado. Eu, sendo mais jovem, muitas vezes interpretava personagens sensuais, como a namorada. No entanto, à medida que fui ficando mais velha, isso mudou devido ao meu sucesso crescente e às escolhas de papéis que posso fazer", ela explicou.

Arterton elogiou o papel dos coordenadores de intimidade no cinema e na televisão desde o movimento #MeToo, dizendo à publicação que "a cena mudou drasticamente".

"Qualquer coisa com a qual você não se sinta à vontade está fora da mesa. Ouvi outros atores saudando os dias em que não havia coordenador de intimidade, mas eu acredito que é uma melhora", ela opinou.

Arterton ganhou popularidade após seu papel no filme britânico de comédia "St Trinian's", de 2007, antes de estrelar no filme de James Bond "Quantum of Solace" de 2008 como a agente da MI6 Strawberry Fields.

Atualmente, Arterton está presente na série de drama britânica "Funny Woman", que acompanha a jornada de uma rainha da beleza de uma cidade costeira até se tornar uma comediante na Inglaterra dos anos 60.

No mundo do entretenimento, a decisão de Arterton de se posicionar contra filmagens explícitas recebeu aplausos de muitos celebridades, apoiando o movimento crescente contra a exploração.

Após enfrentar tais desafios no início de sua carreira, Arterton agora é seletiva com seus papéis, escolhendo projetos que se alinham com seus valores e promovem uma representação positiva na indústria do entretenimento.

