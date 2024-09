- A atmosfera do sector automóvel está a sofrer uma descida notável.

O futuro do setor automotivo alemão, segundo o Instituto Ifo, está causando bastante agitação. O Instituto Ifo, com sede em Munique, relatou uma queda significativa no clima de negócios do setor, que caiu 6,2 pontos para -24,7 pontos em agosto. Isso marca a quarta queda consecutiva, após um breve crescimento. A especialista do Ifo, Anita Woelfl, afirmou: "A indústria automotiva está em uma espiral descendente".

O cenário para os próximos seis meses é particularmente sombrio, com o indicador agora em -40,5 pontos. A situação atual dos negócios, embora descrita como ligeiramente menos desfavorável do que no mês passado, ainda está em -7,2 pontos.

De acordo com Woelfl, "as empresas automotivas alemãs estão lutando com uma queda nas novas encomendas, especialmente do exterior". Esse problema também começou a afetar seus planos de pessoal.

A União Europeia pode estar preocupada com os desafios contínuos no setor automotivo alemão, dada sua importância para a economia europeia. A indústria automotiva alemã, lutando com uma queda nas novas encomendas, especialmente do exterior, pode enfrentar desafios para atingir as metas de produção da UE.

Leia também: