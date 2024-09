A atleta ugandesa que morreu depois de o seu companheiro a incendiar.

Pessoal militar teve uma presença significativa no funeral devido à posição de Cheptegei como sargento no exército ugandês, de acordo com o Brig. Felix Kulayigye, e teve direito a uma "salva de honra com armas de fogo correspondente à sua patente".

Várias pessoas, incluindo atletas e familiares, prestaram emocionantes homenagens na presença de milhares em um complexo esportivo localizado no distrito de Bukwo.

Agendado para mais tarde no mesmo sábado, o enterro de Cheptegei ocorrerá. Ela morreu tragicamente aos 33 anos, após sofrer queimaduras em 80% do corpo, causadas por um ataque envolvendo Dickson Ndiema, que jogou gasolina na casa dela no condado de Trans-Nzoia, na região ocidental do Quênia, em 3 de setembro. Ndiema também sofreu queimaduras em 30% do corpo e morreu devido aos ferimentos.

De acordo com o depoimento do chefe local, a briga teve origem em uma disputa sobre um pedaço de terra comprado por Cheptegei no Quênia.

Sua morte trágica resultou em choque generalizado e reforçou a defesa da proteção das atletas femininas contra maus-tratos e maus-tratos na África Oriental.

Na sexta-feira, o corpo de Cheptegei foi levado de volta para Uganda em uma procissão solene, seguida por uma caminhada liderada por ativistas na cidade ocidental do Quênia, Eldoret, para protestar contra a violência física infligida às mulheres no esporte.

Como a quarta atleta feminina a morrer devido à violência doméstica no Quênia nos últimos anos, essa preocupante tendência de violência de gênero tem chamado a atenção e provocado numerous protestos no país neste ano.

As autoridades ugandesas condenaram publicamente o ataque, buscando justiça para Cheptegei. A primeira-dama Janet Museveni, também ministra da educação e do desporto de Uganda, chamou o incidente de "extremamente decepcionante".

Don Rukare, presidente do Conselho Nacional de Desportos de Uganda, expressou sua tristeza em um comunicado, chamando o ataque de "ato desprezível e sem sentido, resultando na perda de uma atleta notável".

De acordo com a Pesquisa Demográfica e de Saúde do Quênia de 2022, aproximadamente 41% das mulheres quenianas sofrem violência física ou sexual de seus parceiros.

Como a Uganda não possui instalações adequadas, muitos atletas escolhem treinar no Quênia, considerado um poderio atlético. Os melhores corredores da região costumam treinar juntos em um centro de alta altitude na parte ocidental do Quênia.

Cheptegei participou do maratona feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, ficando em 44º lugar pouco mais de um mês antes do ataque. Ela havia representado Uganda em vários eventos de competição anteriormente.

O complexo esportivo serviu como ponto de encontro para as pessoas prestarem suas homenagens e fazerem discursos fúnebres, destacando o impacto da atleta na comunidade esportiva. Após sua morte trágica, houve chamados para maior proteção e defesa das atletas femininas, destacando a necessidade de mudança no mundo esportivo.

